Caminhão invade padaria na Avenida Hugo Musso em Vila Velha

Um caminhão invadiu uma padaria localizada na Avenida Hugo Musso, no bairro Itapuã, em Vila Velha , na tarde desta terça-feira (25). Apesar do estrago na área externa do estabelecimento, não houve feridos.

De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas relatam que o acidente aconteceu após o condutor do caminhão tentar desviar de um Jeep Compass branco.

A motorista do Jeep afirmou que o sinal estava verde para ela e por isso avançou e o motorista do caminhão disse que o sinal estava aberto para ele.

A Avenida Hugo Musso funciona em uma faixa da pista, até que o veículo seja retirado. O motorista do caminhão sofreu escoriações e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Por conta do impacto, dois semáforos estão desativados e um caiu na via.

Imagens de videomonitoramento mostram o momento do acidente:

A Guarda Municipal informou que foi acionada e está no local orientando o trânsito.

A reportagem pediu mais detalhes a Polícia Militar e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Caminhão invade padaria em Vila Velha