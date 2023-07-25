Caminhão invade padaria na Avenida Hugo Musso em Vila Velha

Um caminhão invadiu uma padaria localizada na Avenida Hugo Musso, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (25). Apesar do estrago na área externa do estabelecimento, não houve feridos.
De acordo com apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas relatam que o acidente aconteceu após o condutor do caminhão tentar desviar de um Jeep Compass branco.
A motorista do Jeep afirmou que o sinal estava verde para ela e por isso avançou e o motorista do caminhão disse que o sinal estava aberto para ele.
A Avenida Hugo Musso funciona em uma faixa da pista, até que o veículo seja retirado. O motorista do caminhão sofreu escoriações e foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Por conta do impacto, dois semáforos estão desativados e um caiu na via.
Imagens de videomonitoramento mostram o momento do acidente:
A Guarda Municipal informou que foi acionada e está no local orientando o trânsito.
A reportagem pediu mais detalhes a Polícia Militar e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Caminhão invade padaria em Vila Velha
Mais informações em instantes.