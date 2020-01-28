Chuvas no ES: veja quais rodovias ainda estão interditadas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, emitiu na tarde desta segunda-feira (27) um novo boletim das informações registradas nos últimos dias referentes á situação das rodovias estaduais e federais do Espírito Santo. Em todas as regiões, principalmente no Sul, foram registradas a presença de desvios, interdições e quedas de barreiras em decorrências das chuvas que atingem todo o estado nas últimas semanas.
Com a situação, os motoristas devem trafegar com cautela e atenção. Na lista abaixo, confira a atualização das rodovias com interdições totais ou parciais no Estado:
ES 146 - ALFREDO CHAVES
- Km 32, em Cachoeirinha - mantida Interdição Parcial, com desvio provisório. Equipes continuam trabalhando no local.
ES 445 - ARACRUZ
- Interdição total. Alerta para o Km 16, com equipes trabalhando intensificadamente no local
ES 177 - ENTRE MIMOSO DO SUL E MUQUI
- Desobstruído, mas continua monitorado
ES 185 - ALEGRE
- Km 66,5 e 71 - Interdição total
ES 185 - ENTRE IÚNA E IBITIRAMA
- Interdição total
ES 185 - ENTRE IÚNA E MUNIZ FREIRE
- Trecho Obstruído, equipes encaminhadas para o trecho;
ES 482 - TREVO PARA MUNIZ FREIRE
- interdição total
ES 164 x BR 262
- Desobstruído, trecho em monitoramento
ES 164 - PONTE SOBRE O RIO FRUTEIRAS
- Autorização de desvio de veículos de passeio em no Sistema PARE e SIGA
ES 484 - ENTRE SÃO PEDRO E ITACI, MUNIZ FREIRE
- Interdição Total devido ao rompimento de rodovia
ES 484 - GUAÇUÍ - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - BOM JESUS DO NORTE
- Passagem em meia pista, presença de alerta no trecho, devido a possibilidade de novas barreiras
ES 297 - DISTRITO DA PONTE DE ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL)
- Interditada
ES 297 - DISTRITO DE IURÚ / APIACÁ
- Interdição total
ES 297 - KM 14 E 15
- Presença de barreiras
ES 297 - TREVO DE ACESSO AO CONTORNO DE APIACÁ
- Interdição total com alternativa de acesso com desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco
ES 379 - ENTRE IRUPI E A BR 262
- Interdição total
ES 379 - CAPARAÓ
- Alternativa de passagem pelo Distrito de Santa Cruz
ES 379 - KM 107,4 NO ENTRONCAMENTO COM A ES 166
- Ponte de acesso ao bairro de Aracuí, Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves (Interditada)
ES 375 - VARGEM ALTA A ICONHA
- Interdição parcial no Km 21, distrito de Princesa - passagem somente para veículos pequenos
- Km 26, trecho em fase final de recuperação (previsão de liberação total ainda na data de hoje, mas ainda em alerta por medida de segurança)
ES 485 - VARGEM ALTA A RIO NOVO DO SUL
- Interdição total na Ponte de Virgínia Nova. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101
ES 146 - CACHOEIRINHA A MATILDE
- Desobstrução de pista no Km 30,7 e no Km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total, trânsito em alerta no local
ES 181 - DISTRITO DE ANUTIBA A MUNIZ FREIRE
- Interditado no Distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482
- Interdição no trecho do entroncamento com a BR 262 à Muniz Freire
- Concluída sinalização da erosão na cabeceira da Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65 (continua interditada)
ES 190 - IRUPI A DORES DO RIO PRETO
- Trecho sem Obstruções
ES 486 - PONTE RIO CASTELO
Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras a Cachoeiro de Itapemirim
ES 080 - SÃO ROQUE DO CANAÃ - BOAPABA - COLATINA
- Alguns trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barragens podem cair
ES 391 - MIMOSO DO SUL
- Via totalmente desobstruída.
ES 493 - GUAÇUÍ A DIVINO SÃO LOURENÇO
- Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185
ES 165 - MONTE VÊNUS A CASTELO
- Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí
- Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução
ES 166 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE A CASTELO
- Entroncamento da BR 482 à BR 262: parcialmente liberado. Orientação de Alerta, ainda com barreiras, árvores e postes caídos. Equipe trabalhando no local
ES 483 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Ponte sobre o Rio Itapemirim, liberado para veículos leves pela Defesa Civil, mas as equipes continuam monitorando a situação no local
ES 488 - RODOVIA DO FRADE
- Obstrução parcial, barreiras e árvores caídas. Equipe operando no local, alerta no trecho.
ES 185 - ENTRE GUAÇUÍ E O DISTRITO DE VARRE SAIA
- Trecho liberado e com fluxo normal
ES 185 - ENTRE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E CAFÉ
- Interditado próximo ao trevo de São José do Calçado por queda de uma barreira (Prefeitura no apoio para desobstrução)
ES 484 - BOM JESUS DO NORTE
- Interditada Ponte sobre o Rio Itabapoana, devido à alagamento.
PONTE SOBRE O RIO ICONHA
- Continua com autorização para passagem de veículos com até 12 toneladas
BR 101 - LINHARES
- Obras com pare e siga no km 168
BR 101 - ARACRUZ
- Obras com pare e siga no km 184
BR 101 - IBIRAÇU
- Obras com pare e siga no km 212
BR 101 - VILA VELHA
- Obras com pare e siga no km 313
BR 101 - ATÍLIO VIVÁCQUA
- Obras com pare e siga no km 426
No momento não há pontos de interdição em rodovias federais no Estado.