Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reflexos

Chuvas no ES: veja quais rodovias ainda estão interditadas

Em alguns municípios mais atingidos pelas chuvas, como Iconha, trechos de rodovias se encontram sob estado de alerta por medida de segurança aos motoristas

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 21:40
Quedas de barreiras bloqueiam rodovias no Espírito Santo Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, emitiu na tarde desta segunda-feira (27) um novo boletim das informações registradas nos últimos dias referentes á situação das rodovias estaduais e federais do Espírito Santo. Em todas as regiões, principalmente no Sul, foram registradas a presença de desvios, interdições e quedas de barreiras em decorrências das chuvas que atingem todo o estado nas últimas semanas.
Com a situação, os motoristas devem trafegar com cautela e atenção. Na lista abaixo, confira a atualização das rodovias com interdições totais ou parciais no Estado: 
ES 146 - ALFREDO CHAVES
  • Km 32, em Cachoeirinha - mantida Interdição Parcial, com desvio provisório.  Equipes continuam trabalhando no local.
ES 445 - ARACRUZ
  • Interdição total. Alerta para o Km 16, com equipes trabalhando intensificadamente no local
ES 177 - ENTRE MIMOSO DO SUL E MUQUI
  • Desobstruído, mas continua monitorado
ES 185 - ALEGRE
  • Km 66,5 e 71 - Interdição total

ES 185 - ENTRE IÚNA E IBITIRAMA

  • Interdição total

ES 185 - ENTRE IÚNA E MUNIZ FREIRE

  • Trecho Obstruído, equipes encaminhadas para o trecho;
ES 482 - TREVO PARA MUNIZ FREIRE
  • interdição total 
ES 164 x BR 262
  • Desobstruído, trecho em monitoramento

ES 164 - PONTE SOBRE O RIO FRUTEIRAS

  • Autorização de desvio de veículos de passeio em no Sistema PARE e SIGA
ES 484 - ENTRE SÃO PEDRO E ITACI, MUNIZ FREIRE
  • Interdição Total devido ao  rompimento de rodovia

ES 484 - GUAÇUÍ - SÃO JOSÉ DO CALÇADO - BOM JESUS DO NORTE

  • Passagem em meia pista, presença de alerta no trecho, devido a possibilidade de novas barreiras

ES 297 - DISTRITO DA PONTE DE ITABAPOANA (MIMOSO DO SUL)

  • Interditada 

ES 297 - DISTRITO DE IURÚ / APIACÁ

  • Interdição total

ES 297 - KM 14 E 15

  • Presença de barreiras

ES 297 - TREVO DE ACESSO AO CONTORNO DE APIACÁ

  • Interdição total com alternativa de acesso com desvio pela RJ 230 por Bom Jesus à BR 101, saindo próximo ao Morro do Coco

Veja Também

Chuva forte deixa ruas alagadas em bairros de São Mateus

Laudo aponta fim do risco de rompimento de barragem em Alegre

ES 379 - ENTRE IRUPI E A BR 262
  • Interdição total  

ES 379 - CAPARAÓ

  • Alternativa de passagem pelo Distrito de Santa Cruz

ES 379 - KM 107,4 NO ENTRONCAMENTO COM A ES 166

  • Ponte de acesso ao bairro de Aracuí, Castelo, entre o acesso à Cava Roxa e Uniaves (Interditada)

ES 375 - VARGEM ALTA A ICONHA

  • Interdição parcial no Km 21, distrito de Princesa - passagem somente para veículos pequenos
  • Km 26, trecho em fase final de recuperação (previsão de liberação total ainda na data de hoje, mas ainda em alerta por medida de segurança)

ES 485 - VARGEM ALTA A RIO NOVO DO SUL

  • Interdição total na Ponte de Virgínia Nova. Alternativa: acesso a Rio Novo pela BR 101

ES 146 - CACHOEIRINHA A MATILDE

  • Desobstrução de pista no Km 30,7 e no Km 32. Parcialmente Interditado, queda de 2 barreiras, trânsito somente com 1 pista. Equipe já trabalhando no local e trecho total, trânsito em alerta no local

ES 181 - DISTRITO DE ANUTIBA A MUNIZ FREIRE

  • Interditado no Distrito de Anutiba e sem acesso devido à interdição da BR 482
  • Interdição no trecho do entroncamento com a BR 262 à Muniz Freire
  • Concluída sinalização da erosão na cabeceira da Ponte sobre o Rio Itapemirim na ES 181, próximo a Comunidade da Placa, aproximadamente entre o km 64 e 65 (continua interditada)

ES 190 - IRUPI A DORES DO RIO PRETO

  •  Trecho sem Obstruções

ES 486 - PONTE RIO CASTELO

 Ponte Interditada no Distrito de Duas Barras a Cachoeiro de Itapemirim

ES 080 - SÃO ROQUE DO CANAÃ - BOAPABA - COLATINA

  • Alguns trechos estão em meia pista, equipes trabalhando na limpeza. Via em monitoramento, possíveis barragens podem cair 

ES 391 - MIMOSO DO SUL

  •  Via totalmente desobstruída.

ES 493 - GUAÇUÍ A DIVINO SÃO LOURENÇO

  • Totalmente Interditada no trecho da ES 493 e ES 185

Veja Também

Chuva no ES: Iconha, Afonso Cláudio, Castelo e Viana cancelam carnaval

Rio Doce ultrapassa a marca de 7 metros em Colatina

ES 165 - MONTE VÊNUS A CASTELO

  • Totalmente Interditado no Contorno de Aracuí
  • Alerta para a Serra de Pontões, equipes em tratativas de desobstrução

ES 166 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE A CASTELO

  • Entroncamento da BR 482 à BR 262: parcialmente liberado. Orientação de Alerta, ainda com barreiras, árvores e postes caídos. Equipe trabalhando no local

ES 483 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Ponte sobre o Rio Itapemirim, liberado para veículos leves pela Defesa Civil, mas as equipes continuam monitorando a situação no local 

ES 488 - RODOVIA DO FRADE

  • Obstrução parcial, barreiras e árvores caídas.  Equipe operando no local, alerta no trecho.

ES 185 - ENTRE GUAÇUÍ E O DISTRITO DE VARRE SAIA

  • Trecho liberado e com fluxo normal 

ES 185 - ENTRE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E CAFÉ

  • Interditado próximo ao trevo de São José do Calçado por queda de uma barreira (Prefeitura no apoio para desobstrução)

ES 484 - BOM JESUS DO NORTE

  • Interditada Ponte sobre o Rio Itabapoana, devido à alagamento. 

PONTE SOBRE O RIO ICONHA

  •  Continua com autorização para passagem de veículos com até 12 toneladas

BR 101 - LINHARES

  • Obras com pare e siga no km 168

BR 101 - ARACRUZ

  • Obras com pare e siga no km 184

BR 101 - IBIRAÇU

  • Obras com pare e siga no km 212

BR 101 - VILA VELHA

  • Obras com pare e siga no km 313

BR 101 - ATÍLIO VIVÁCQUA

  • Obras com pare e siga no km 426
No momento não há pontos de interdição em rodovias federais no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados