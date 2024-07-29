Carro sai da pista e capota dentro de estrutura da Cesan em Jardim Camburi

Moradores conversaram com o repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta , e disseram que o acidente teria acontecido um pouco antes da meia-noite. O motorista teria acelerado o carro antes de chegar à Avenida Dante Michelini, mas freou no sinal da Rua José Célso Cláudio. Ele, então, teria perdido o controle e caído no fosso. Testemunhas também contaram que o barulho da batida foi muito alto.

A Cesan foi questionada pela reportagem de A Gazeta para saber se alguma parte da estrutura foi danificada se e algum serviço foi prejudicado. Por nota, a companhia informou que uma equipe esteve no local e constatou que o acidente não interferiu no funcionamento da elevatória. A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não respondeu.