Carro sai da pista e capota dentro de estrutura da Cesan em Jardim Camburi

Um carro derrapou na pista e capotou dentro de um fosso de bombeamento de água do Atlântica Parque, na orla da Praia de Camburi, em Jardim Camburi, Vitória, na noite de domingo (28). Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o motorista vinha da Rua José Célso Cláudio, sentido Avenida Dante Michelini, quando bateu no canteiro central e caiu na estrutura da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Na manhã desta segunda-feira (29), o veículo ainda estava no local.
Moradores conversaram com o repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, e disseram que o acidente teria acontecido um pouco antes da meia-noite. O motorista teria acelerado o carro antes de chegar à Avenida Dante Michelini, mas freou no sinal da Rua José Célso Cláudio. Ele, então, teria perdido o controle e caído no fosso. Testemunhas também contaram que o barulho da batida foi muito alto.
Em nota, a Guarda Municipal de Vitória informou que uma equipe esteve no local do acidente: "Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionada e levou o motorista para Hospital São Lucas. A ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar".
A Cesan foi questionada pela reportagem de A Gazeta para saber se alguma parte da estrutura foi danificada se e algum serviço foi prejudicado. Por nota, a companhia informou que uma equipe esteve no local e constatou que o acidente não interferiu no funcionamento da elevatória. A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não respondeu.