Carro e moto matam vaca atropelada e 3 pessoas ficam feridas em Itapemirim

Acidente envolvendo moto, automóvel da Prefeitura de Marataízes e a vaca ocorreu na manhã desta terça-feira (5); três pessoas ficaram feridas, e animal atingido morreu no local

Um carro da Prefeitura de Marataízes e uma moto se envolveram em um acidente na ES 490, em Córrego do Ouro, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (5). Uma vaca acabou atingida pelos veículos durante a colisão, e três pessoas ficaram feridas na batida.