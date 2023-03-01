Carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101, em Iconha

No acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º), na BR 101, em Iconha, a traseira do carro ficou amassada e a carreta tombada

A Eco 101 comunicou, também, que o condutor do carro não ficou ferido e não houve interdição da pista.

A PRF foi procurada para saber a dinâmica do acidente, mas disse que não há informações sobre isso ainda, somente que a carreta saiu da pista.