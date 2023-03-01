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No Sul do ES

Carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101 em Iconha

O motorista da carreta foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quarta-feira (1)

Publicado em 01 de Março de 2023 às 15:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 mar 2023 às 15:39
Um carro e uma carreta se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (1º), no km 4 da BR 101, no Contorno de Iconha, no Sul do Estado. O motorista da carreta ficou ferido e foi levado ao hospital.
Carro e caminhão se envolvem em acidente na BR 101, em Iconha
No acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º), na BR 101, em Iconha, a traseira do carro ficou amassada e a carreta tombada Crédito: Pedro Lourencini
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 10h49. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, esteve no local do acidente e apurou com policiais que a carreta transportava papel higiênico. O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Eco 101 comunicou, também, que o condutor do carro não ficou ferido e não houve interdição da pista.
A PRF foi procurada para saber a dinâmica do acidente, mas disse que não há informações sobre isso ainda, somente que a carreta saiu da pista.

Carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101, em Iconha

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