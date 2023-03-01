Carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101, em Iconha

Um carro e uma carreta se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (1º), no km 4 da BR 101, no Contorno de Iconha, no Sul do Estado. O motorista da carreta ficou ferido e foi levado ao hospital.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 10h49. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, esteve no local do acidente e apurou com policiais que a carreta transportava papel higiênico. O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Eco 101 comunicou, também, que o condutor do carro não ficou ferido e não houve interdição da pista.
A PRF foi procurada para saber a dinâmica do acidente, mas disse que não há informações sobre isso ainda, somente que a carreta saiu da pista.