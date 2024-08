Acidente

Carro cai em ribanceira e helicóptero é acionado para resgate em Afonso Cláudio

Um homem acabou perdendo a vida após o carro despencar da ES 165, no distrito de Fazenda Guandu

Um carro saiu da pista na ES 165, no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e caiu em uma ribanceira, na manhã desta quinta-feira (1). Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o resgate em local de difícil acesso. Um homem, identificado como Helton Adão de Araújo, de 50 anos, faleceu no local.

O acidente aconteceu por volta das 11h30. O Corpo de Bombeiros Militar disse que quando chegaram ao local já havia equipes do Samu, da Polícia Militar e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). As equipes contam que conseguiram acessar o veículo e confirmaram que o homem estava morto e uma mulher, ainda estava com vida.

Uma pessoa morreu no acidente na ES 165 em Afonso Cláudio. (Leitor| A Gazeta )

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar no resgate, por conta das dificuldades das equipes em acessar a área. De acordo com a equipe, a aeronave desembarcou a equipe do Samu em área de difícil acesso e, com a ajuda dos bombeiros, policiais militares locais e populares, foi possível chegar ao local onde estavam o veículo e as vítimas.

A mulher de 57 anos, foi resgatada e levada na aeronave para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória.

Notaer, Samu e populares ajudaram no resgate aos feridos. (Notaer )

A Polícia Científica (PCIES) informou que foi chamada ao local e o corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil e Militar informaram que a ocorrência está em andamento.

