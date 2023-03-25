Carreta perde controle e caixas de doces se espalham em rodovia do ES

O motorista de uma carreta perdeu o controle e o veículo foi parar fora da pista. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24) na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta.
A carreta, que transportava caixas de doces, teve sua carroceria tombada e quase toda carga se espalhou pela pista, deixando parte da via fechada.
A situação foi acompanhada por populares. Não há informações de feridos, segundo a polícia, nem de saque das cargas.
Segundo informações da TV Gazeta. o trecho da ES- 164 tem sido palco constante de acidentes.