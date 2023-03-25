Carreta perde controle e caixas de doces se espalham em rodovia do ES

Parte da carroceria do caminhão ficou tombada após veículo sair da pista. Com acidente, carga se espalhou pela via, atrapalhando trânsito local

Publicado em 25 de Março de 2023 às 11:36

Redação de A Gazeta

25 mar 2023 às 11:36

  • Com informações da TV Gazeta

O motorista de uma carreta perdeu o controle e o veículo foi parar fora da pista. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (24) na rodovia ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta.
A carreta, que transportava caixas de doces, teve sua carroceria tombada e quase toda carga se espalhou pela pista, deixando parte da via fechada.
A situação foi acompanhada por populares. Não há informações de feridos, segundo a polícia, nem de saque das cargas.
Segundo informações da TV Gazeta. o trecho da ES- 164 tem sido palco constante de acidentes.
Carga de doces ficou espalhada na pista da rodovia ES 164, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta Crédito: Leitor/Reprodução

