Uma moto com quase R$ 170 mil em multas foi apreendida na manhã desta quinta-feira (23) – com o condutor cometendo mais uma infração. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista fez uma ultrapassagem proibida na altura do km 23 da BR 101, em Viana, e acabou sendo abordado.
"O veículo, registrado em Marechal Floriano, tem ficha longa: multas da PRF, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Departamento de Edificações e Rodovias (DER). A maioria por infrações registradas eletronicamente, como excesso de velocidade", informou a corporação, em nota.
Segundo a PRF, o motociclista tem 41 anos e está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. "O condutor mora em Domingos Martins e possui três automóveis, mas usava a moto de outro proprietário e, assim, a pontuação das multas não era anotada na CNH dele."
Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a moto está com licenciamento atrasado desde 2010, ou seja, há mais de uma década. A multa mais antiga no prontuário do veículo é de 2016 – o que significa que as infrações resultariam em um gasto de R$ 24,2 mil a cada ano, em média. O histórico tem mais de cinco páginas.
"O automóvel transitava nas cidades de Domingos Martins, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Brejetuba e Viana. A pontuação que o condutor possui na própria CNH não gera a suspensão do direito de dirigir. Por isso, ele foi autuado pela ultrapassagem proibida e liberado", concluiu a PRF.
Moto com R$ 170 mil em multas é apreendida na BR 101 em Viana