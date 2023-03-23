Moto com R$ 170 mil em multas é apreendida na BR 101 em Viana

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a moto está com licenciamento atrasado desde 2010, ou seja, há mais de uma década. A multa mais antiga no prontuário do veículo é de 2016 – o que significa que as infrações resultariam em um gasto de R$ 24,2 mil a cada ano, em média. O histórico tem mais de cinco páginas.