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Sem vítimas

Rabecão da Polícia Civil bate em veículo a caminho de remoção de corpo no ES

Acidente aconteceu em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, nesta quarta-feira (22); não houve feridos

Publicado em 22 de Março de 2023 às 17:36

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

22 mar 2023 às 17:36
Acidente aconteceu em Domingos Martins, nesta quarta-feira (22); não houve feridos
Segundo a Polícia Civil, não havia corpos dentro do rabecão no momento do acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
Um rabecão da Polícia Civil do Estado se envolveu em um acidente em Aracê, Domingos MartinsRegião Serrana do Espírito Santo, nesta quarta-feira (22). O transporte de cadáveres da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante seguia para buscar um corpo em Afonso Cláudio quando bateu em outro veículo. 
Segundo a PC, o veículo de remoção estava vazio e não houve feridos. As causas da colisão estão sendo apuradas. 
Diante do incidente, outro veículo será realocado para atender o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

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