Rabecão da Polícia Civil bate em veículo a caminho de remoção de corpo no ES

Um rabecão da Polícia Civil do Estado se envolveu em um acidente em Aracê, Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo, nesta quarta-feira (22). O transporte de cadáveres da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante seguia para buscar um corpo em Afonso Cláudio quando bateu em outro veículo.
Segundo a PC, o veículo de remoção estava vazio e não houve feridos. As causas da colisão estão sendo apuradas.
Diante do incidente, outro veículo será realocado para atender o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.