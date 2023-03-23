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Câmera registra capotamento impressionante em estrada de Nova Venécia

Acidente ocorreu fim da manhã desta quinta-feira (23). No veículo estavam mãe e filha, que foram socorridas pessoas que estavam no local e levadas ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:25

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:25

Um vídeo registrou o momento de um acidente impressionante no fim da manhã desta quinta-feira (23). Um carro capotou várias vezes em uma estrada de terra no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. No veículo estavam mãe e filha, que foram socorridas pessoas que estavam no local e levadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Nas imagens é possível ver que o carro perde o controle ao entrar em uma curva. O veículo capota várias vezes até colidir contra uma cerca. Uma pessoa de bicicleta passava pela estrada e por segundos não foi atingida.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Procurados, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar informaram que não foram acionados.

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