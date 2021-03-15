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Mais uma interdição

Carreta em pane bloqueia o trânsito na BR 101, na Serra

Essa foi a terceira interdição do dia registrada na rodovia em um intervalo de menos de seis horas; a carreta foi retirada do local e o trânsito liberado

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:21

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:21
Carreta com pane interdita a BR 101, na Serra
Carreta com pane no início da tarde gerou grande lentidão no trânsito da BR 101, na Serra. Crédito: Divulgação/ PRF
Uma carreta em pane bloqueou o trânsito e gerou grande lentidão na BR 101, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (15). Essa foi a terceira interdição do dia registrada na rodovia em um intervalo de menos de seis horas. Mais cedo uma colisão envolvendo um caminhão, um ônibus e um carro deixou a via bloqueada por três horas. Além disso, uma batida entre carretas e uma viatura da polícia também obstruiu o trânsito no local logo depois.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta apresentou problemas mecânicos no momento em que fazia um dos contornos da rodovia. Como o veículo não saía do lugar, a pista central foi interditada nos dois sentidos por meia hora para o trabalho das equipes de apoio técnico no local. 
Durante a ação, o trânsito foi desviado para a pista lateral.
Após a remoção da carreta, de acordo com a concessionária, o trânsito no local voltou a fluir sem grandes retenções.

Carreta fica atravessada na BR 101, na Serra

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