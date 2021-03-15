Carreta em pane bloqueia o trânsito na BR 101, na Serra

Uma carreta em pane bloqueou o trânsito e gerou grande lentidão na BR 101, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (15). Essa foi a terceira interdição do dia registrada na rodovia em um intervalo de menos de seis horas. Mais cedo uma colisão envolvendo um caminhão, um ônibus e um carro deixou a via bloqueada por três horas. Além disso, uma batida entre carretas e uma viatura da polícia também obstruiu o trânsito no local logo depois.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta apresentou problemas mecânicos no momento em que fazia um dos contornos da rodovia. Como o veículo não saía do lugar, a pista central foi interditada nos dois sentidos por meia hora para o trabalho das equipes de apoio técnico no local.
Durante a ação, o trânsito foi desviado para a pista lateral.
Após a remoção da carreta, de acordo com a concessionária, o trânsito no local voltou a fluir sem grandes retenções.