Acidente entre duas carretas e viatura da PM interdita BR 101, na Serra

Acidente entre duas carretas e uma viatura da PM interdita BR 101 Crédito: Internauta

Com a batida, uma carreta tombou na rodovia e a carga, de verduras, ficou espalhada pela pista. Uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, esteve no local para fazer a retirada dos veículos.

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Uma pessoa ficou ferida, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF não soube informar se o ferido estava em alguma das carretas ou na viatura da Polícia Militar.

Acidente entre duas carretas e uma viatura da PM interdita BR 101 Crédito: Internauta

De acordo com a Eco 101, o tráfego no trecho seguia em pare e siga por volta das 11h20. A liberação total da via ocorreu às 11h54.