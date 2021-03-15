Acidente entre duas carretas e viatura da PM interdita BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo duas carretas e uma viatura da Polícia Militar interditou a BR 101, em Serra Sede. A colisão aconteceu no km 255 da rodovia, por volta das 9h desta segunda-feira (15). Mais cedo, perto dali, outro acidente, no km 263, envolvendo pelo menos cinco veículos, também interditou a rodovia.
Com a batida, uma carreta tombou na rodovia e a carga, de verduras, ficou espalhada pela pista. Uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, esteve no local para fazer a retirada dos veículos.
Uma pessoa ficou ferida, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF não soube informar se o ferido estava em alguma das carretas ou na viatura da Polícia Militar.
De acordo com a Eco 101, o tráfego no trecho seguia em pare e siga por volta das 11h20. A liberação total da via ocorreu às 11h54.
Atualização
15/03/2021 - 1:36
O texto foi atualizado com as novas informações sobre o tráfego na BR 101.