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No sentido sul

Acidente com caminhão, ônibus e carro interdita BR 101 na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida não teve vítimas, mas via ficou totalmente interditada em um sentido

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:26

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

15 mar 2021 às 08:26
Acidente envolvendo carretas, ônibus e veículo de passeio interdita a BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (15)
Acidente envolvendo carretasm Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo caminhões, ônibus e carros de passeio interditou a BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (15). A colisão aconteceu entre, pelo menos, cinco veículos e interditou o sentido sul da rodovia na altura do bairro Barro Branco. De acordo com a PRF, não houve vítimas.
A colisão aconteceu logo após as 7h e envolveu três caminhões, um ônibus do Transcol e um carro de passeio. Os veículos ocuparam todas as faixas da via. A Polícia Rodoviária Federal informou que equipes do órgão e da Eco101, concessionária responsável pela via, realizavam o atendimento.
No decorrer da manhã, a PRF informou que a pista estava totalmente liberada no local. Mas, ainda na manhã desta segunda, outro acidente interditou a BR 101. Desta vez, envolvendo duas carretas e viatura da PM.

Atualização

15/03/2021 - 10:42
No decorrer da manhã, após a publicação da reportagem, o sentido sul da BR 101 na Serra foi liberado. O texto foi atualizado. 

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