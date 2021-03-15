Acidente com caminhão, ônibus e carro interdita BR 101 na Serra

A colisão aconteceu logo após as 7h e envolveu três caminhões, um ônibus do Transcol e um carro de passeio. Os veículos ocuparam todas as faixas da via. A Polícia Rodoviária Federal informou que equipes do órgão e da Eco101, concessionária responsável pela via, realizavam o atendimento.
No decorrer da manhã, a PRF informou que a pista estava totalmente liberada no local. Mas, ainda na manhã desta segunda, outro acidente interditou a BR 101. Desta vez, envolvendo duas carretas e viatura da PM.
Atualização
15/03/2021 - 10:42
No decorrer da manhã, após a publicação da reportagem, o sentido sul da BR 101 na Serra foi liberado. O texto foi atualizado.