Carreta com carga de fruta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul

Uma carreta carregada de mamão tombou em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30), no Km 460 da BR 101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista, sentido Vitória, continuava parcialmente interditada pela manhã. O motorista recebeu cuidados médicos no local.
De acordo com a PRF, o veículo seguia no sentido Rio de Janeiro e tombou interditando uma faixa no sentido norte. O trânsito seguia fluindo nos dois sentidos por desvio.
Sobre o acidente, a concessionária da Eco101 afirmou que o Centro de Controle Operacional (CCO) informou que a ocorrência foi registrada às 8h09. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram para o local. O motorista teve ferimentos leves, mas assinou termo de recusa de remoção.