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Motorista ferido

Carreta com carga de fruta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul

De acordo com a PRF, o veículo seguia no sentido Rio de Janeiro e tombou, interditando uma faixa no sentido Vitória, na manhã desta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 set 2021 às 11:22
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Viatura da Polícia Federal Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma carreta carregada de mamão tombou em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30), no Km 460 da BR 101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista, sentido Vitória, continuava parcialmente interditada pela manhã. O motorista recebeu cuidados médicos no local. 
De acordo com a PRF, o veículo seguia no sentido Rio de Janeiro e tombou interditando uma faixa no sentido norte. O trânsito seguia fluindo nos dois sentidos por desvio.
Sobre o acidente, a concessionária da Eco101 afirmou que o Centro de Controle Operacional (CCO) informou que a ocorrência foi registrada às 8h09. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram para o local. O motorista teve ferimentos leves, mas assinou termo de recusa de remoção. 

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