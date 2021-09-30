Carreta com carga de fruta tomba na BR 101 em Mimoso do Sul

De acordo com a PRF, o veículo seguia no sentido Rio de Janeiro e tombou interditando uma faixa no sentido norte. O trânsito seguia fluindo nos dois sentidos por desvio.

10h00 - Em Mimoso do Sul, no km 460 da BR 101, pista continua parcialmente interditada. Carreta carregada com carga de mamão, que seguia no sentido sul, tombou interditando 01 faixa no sentido norte. Trânsito está fluindo nos dois sentidos por desvio. https://t.co/YR3Ud70WOR

Sobre o acidente, a concessionária da Eco101 afirmou que o Centro de Controle Operacional (CCO) informou que a ocorrência foi registrada às 8h09. Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram para o local. O motorista teve ferimentos leves, mas assinou termo de recusa de remoção.