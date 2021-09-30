Polícia prende mais um suspeito de envolvimento no desvio de verbas na Santa Casa

Um construtor, de 49 anos, foi preso por suspeita de participar da fraude que gerou um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele possibilitou um desvio de aproximadamente R$ 160 mil.
O investigado se apresentou na sede da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) nesta terça-feira (28), acompanhado do advogado, e foi informado sobre o mandado de prisão preventiva.
Ele prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O delegado Janderson Lube, titular da Deccor, explicou que o homem trabalhava como construtor e, segundo as investigações, participou dos esquemas de desvio de verbas com o ex-gerente de Recursos Humanos da instituição, Jasiel Souza Câmara, preso na última sexta-feira (24), pela Deccor.
"Ele forneceu os próprios dados pessoais e bancários para receber valores e indicou outras três pessoas para servirem de funcionários fantasmas. A participação do construtor possibilitou o desvio de aproximadamente 160 mil reais"
Ao todo, a Operação RH investiga 15 pessoas suspeitas de participação nos esquemas. De segunda-feira (27) até esta quarta-feira (29), treze investigados foram ouvidos. A polícia apura crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
INDICAÇÃO DE LARANJAS
Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (27), Jasiel foi apontado pela polícia como o mentor do esquema. Já o construtor, de Marechal Floriano, seria sido o intermediário.
Segundo as investigações, ele teria indicado para o ex-gerente laranjas que emprestaram seus nomes para forjar contratações pela Santa Casa. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas tinham envolvimento familiar e pessoal com o construtor.