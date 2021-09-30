Polícia prende mais um suspeito de envolvimento no desvio de verbas na Santa Casa

Santa Casa de Misericórdia de Vitória: instituição foi fundada em 1545, por Vasco Fernandes Coutinho Crédito: Reprodução/Facebook

Um construtor, de 49 anos, foi preso por suspeita de participar da fraude que gerou um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele possibilitou um desvio de aproximadamente R$ 160 mil.

O investigado se apresentou na sede da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) nesta terça-feira (28), acompanhado do advogado, e foi informado sobre o mandado de prisão preventiva.

Ele prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O delegado Janderson Lube, titular da Deccor, explicou que o homem trabalhava como construtor e, segundo as investigações, participou dos esquemas de desvio de verbas com o ex-gerente de Recursos Humanos da instituição, Jasiel Souza Câmara, preso na última sexta-feira (24), pela Deccor.

"Ele forneceu os próprios dados pessoais e bancários para receber valores e indicou outras três pessoas para servirem de funcionários fantasmas. A participação do construtor possibilitou o desvio de aproximadamente 160 mil reais" Janderson Lube - Titular da Deccor

Ao todo, a Operação RH investiga 15 pessoas suspeitas de participação nos esquemas. De segunda-feira (27) até esta quarta-feira (29), treze investigados foram ouvidos. A polícia apura crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

INDICAÇÃO DE LARANJAS

Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (27), Jasiel foi apontado pela polícia como o mentor do esquema. Já o construtor, de Marechal Floriano, seria sido o intermediário.