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Fraude milionária

Polícia prende mais um suspeito de envolvimento no desvio de verbas na Santa Casa

Um construtor, de 49 anos, se apresentou à Polícia Civil nesta terça-feira (28). Após prestar depoimento, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 08:14

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 set 2021 às 08:14
Santa Casa de Misericórdia de Vitória: instituição foi fundada em 1545, por Vasco Fernandes Coutinho
Santa Casa de Misericórdia de Vitória: instituição foi fundada em 1545, por Vasco Fernandes Coutinho Crédito: Reprodução/Facebook
Um construtor, de 49 anos, foi preso por suspeita de participar da fraude que gerou um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele possibilitou um desvio de aproximadamente R$ 160 mil.
O investigado se apresentou na sede da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor) nesta terça-feira (28), acompanhado do advogado, e foi informado sobre o mandado de prisão preventiva.
Ele prestou depoimento e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O delegado Janderson Lube, titular da Deccor, explicou que o homem trabalhava como construtor e, segundo as investigações, participou dos esquemas de desvio de verbas com o ex-gerente de Recursos Humanos da instituição, Jasiel Souza Câmara, preso na última sexta-feira (24), pela Deccor.
"Ele forneceu os próprios dados pessoais e bancários para receber valores e indicou outras três pessoas para servirem de funcionários fantasmas. A participação do construtor possibilitou o desvio de aproximadamente 160 mil reais"
Janderson Lube - Titular da Deccor
Ao todo, a Operação RH investiga 15 pessoas suspeitas de participação nos esquemas. De segunda-feira (27) até esta quarta-feira (29), treze investigados foram ouvidos. A polícia apura crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

INDICAÇÃO DE LARANJAS

Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (27), Jasiel foi apontado pela polícia como o mentor do esquema. Já o construtor, de Marechal Floriano, seria sido o intermediário.
Segundo as investigações, ele teria indicado para o ex-gerente laranjas que emprestaram seus nomes para forjar contratações pela Santa Casa. Ainda de acordo com a polícia, as pessoas tinham envolvimento familiar e pessoal com o construtor.

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