Acidente

Carreta carregada de café tomba na BR 101, no Sul do ES

O tráfego funcionou em sistema pare e siga até as 10h30, momento em que a carreta foi retirada do local pela equipe do guincho

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 11:48 - Atualizado há 6 anos

Carreta tomba em km da BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19) próximo ao km 388,6 na BR 101. De acordo com o Centro de Controle Operacional (Eco 101), o veículo estava carregado de café no momento do acidente, que ocorreu na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da ambulância, viatura de inspeção e guinchos da concessionária, além da equipe de conservação para limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. O motorista foi atendido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A carreta foi removida do local pela equipe do guincho da concessionária e a pista foi totalmente liberada por volta das 10h30. Durante o período em que o trânsito ficou interditado, uma longa fila de veículos se formou na rodovia.

