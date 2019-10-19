Home
>
Central de Trânsito
>
Carreta carregada de café tomba na BR 101, no Sul do ES

Carreta carregada de café tomba na BR 101, no Sul do ES

O tráfego funcionou em sistema pare e siga até as 10h30, momento em que a carreta foi retirada do local pela equipe do guincho

Viviann Barcelos

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 11:48

 - Atualizado há 6 anos

Carreta tomba em km da BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (19) próximo ao km 388,6 na BR 101. De acordo com o Centro de Controle Operacional (Eco 101), o veículo estava carregado de café no momento do acidente, que ocorreu na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Ecovias Capixaba explicou que acidente ocorreu após batida entre dois caminhões; Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Em um dos veículos estavam três pessoas, entre elas uma criança de 4 anos; colisão ocorreu na cidade de Mantenópolis, Noroeste capixaba

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no ES

Leia mais

Caminhão carregado com coco tomba na BR 101 e deixa feridos em Linhares

BR 101: obras e engavetamento congestionam trânsito em Ibiraçu

Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da ambulância, viatura de inspeção e guinchos da concessionária, além da equipe de conservação para limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. O motorista foi atendido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A carreta foi removida do local pela equipe do guincho da concessionária e a pista foi totalmente liberada por volta das 10h30. Durante o período em que o trânsito ficou interditado, uma longa fila de veículos se formou na rodovia.

Carreta tomba em km da BR 101 Crédito: Lindomar Contaiffer

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais