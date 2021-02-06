Carreta carregada com granito tomba e interdita parcialmente a BR 101 Norte

Uma carreta com chapas de granito tombou, por volta de 7h15 deste sábado (6), no km 19 da BR 101, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, no sentido Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 30 anos foi socorrido e levado para um hospital.
Com o acidente, o veículo ficou atravessado na pista e chapas de granito ficaram espalhadas pela via. O trânsito está lento e funciona em sistema pare e siga. A carreta foi retirada, mas a limpeza do local ainda está sendo realizada. Equipes da PRF e da ECO 101, concessionária que administra a rodovia, estão no local e orientam o trânsito, que deverá ser normalizado por volta de meio-dia.
TRANSFERIDO
O motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi, posteriormente, transferido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, também no Norte do Estado. O estado de saúde dele é grave, de acordo com informações da PRF.
OUTRO ACIDENTE
Em outro trecho da BR 101 Norte, em Aracruz, o fluxo de veículos está prejudicado na manhã deste sábado devido ao tombamento de uma carreta ainda no início da noite desta sexta-feira (5) no trecho de Jacupemba.