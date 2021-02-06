Carreta carregada com granito tomba e interdita parcialmente a BR 101 Norte

Com o acidente, o veículo ficou atravessado na pista e chapas de granito ficaram espalhadas pela via. O trânsito está lento e funciona em sistema pare e siga. A carreta foi retirada, mas a limpeza do local ainda está sendo realizada. Equipes da PRF e da ECO 101, concessionária que administra a rodovia, estão no local e orientam o trânsito, que deverá ser normalizado por volta de meio-dia.