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Rodovia Federal

Acidente entre sete veículos deixa trânsito lento na BR 101, na Serra

A ocorrência foi registrada depois do pedágio da Serra, no sentido Vitória.  Duas carretas, um caminhão e quatro carros se envolveram na colisão
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 jan 2021 às 11:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:34

o trânsito, que flui por um desvio, está muito lento na pista. Para complicar ainda mais o trânsito no local, um pouco mais à frente do acidente há uma obra na rodovia, com o fluxo apenas em pare e siga.
Acidente deixa trânsito lento na BR 101, na Serra Crédito: Internauta
Um acidente entre duas carretas, um caminhão e quatro carros deixa o trânsito lento na BR 101, na Serra, logo depois da praça do pedágio, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h20 desta quarta-feira (13).  Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos seis feridos foram socorridos para o hospital.
Por causa da colisão, o trânsito, que flui por um desvio, está muito lento na pista. Para complicar ainda mais o trânsito no local, um pouco mais à frente do acidente há uma obra na rodovia, com o fluxo apenas em pare e siga.
Um acidente entre duas carretas, um caminhão e quatro carros deixa o trânsito lento na BR 101, na Serra, logo depois da praça do pedágio, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h20 desta quarta-feira (13)
Acidente entre sete veículos deixa trânsito lento na BR 101 Crédito: Internauta
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foram acionados a ammbulância, o guincho e uma viatura de inspeção para atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal também está no local. Segundo a Eco 101, a pista, no sentido Vitória, está com interdição e o trânsito foi desviado no local.

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