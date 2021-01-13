Acidente entre sete veículos deixa trânsito lento na BR 101, na Serra

Por causa da colisão, o trânsito, que flui por um desvio, está muito lento na pista. Para complicar ainda mais o trânsito no local, um pouco mais à frente do acidente há uma obra na rodovia, com o fluxo apenas em pare e siga.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foram acionados a ammbulância, o guincho e uma viatura de inspeção para atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal também está no local. Segundo a Eco 101, a pista, no sentido Vitória, está com interdição e o trânsito foi desviado no local.