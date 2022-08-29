Carreta bate, perde eixo e interdita trecho da BR 101 em Vila Velha

Um acidente com uma carreta interditou parcialmente a BR 101, em Vila Velha, nesta segunda-feira (29). Segundo informações da Eco101 — que administra a via — a carga do veículo caiu no quilômetro 315, altura de Xuri, por volta das 14 horas. A pista no sentido Viana ficou interditada até 15h20.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta perdeu o controle após bater na mureta que divide a pista. Um dos eixos traseiros chegou a se soltar com a colisão, e a carga de ferro caiu na pista.
"Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho)", completou a concessionária. Uma equipe da PRF também esteve no local. Apesar do acidente, não houve registro de feridos.