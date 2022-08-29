Interdição parcial

Carreta bate, perde eixo e interdita trecho da BR 101 em Vila Velha

Segundo informações da Eco101, que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 14 horas. Uma equipe da PRF também esteve no local
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 15:16

De acordo com a Eco101, a pista está com interdição no sentido Norte; acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (29) e ninguém ficou ferido
Barras de ferro ficaram no meio da pista, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente com uma carreta interditou parcialmente a BR 101, em Vila Velha, nesta segunda-feira (29). Segundo informações da Eco101 — que administra a via — a carga do veículo caiu no quilômetro 315, altura de Xuri, por volta das 14 horas. A pista no sentido Viana ficou interditada até 15h20.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta perdeu o controle após bater na mureta que divide a pista. Um dos eixos traseiros chegou a se soltar com a colisão, e a carga de ferro caiu na pista. 
"Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho)", completou a concessionária. Uma equipe da PRF também esteve no local. Apesar do acidente, não houve registro de feridos.

