Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Fraldinha grelhada Crédito: Imagem: Ryzhkov Photography | Shutterstock

Suculenta, versátil e cheia de sabor, a fraldinha é um dos cortes mais queridos da culinária brasileira. Com fibras macias e um preparo relativamente simples, ela se adapta bem a diferentes técnicas e temperos, entregando resultados que vão do churrasco de fim de semana ao almoço caprichado do dia a dia. Seja assada, grelhada ou até desfiada, sempre entrega suculência e sabor marcante, agradando até os paladares mais exigentes.

A seguir, confira 5 receitas clássicas com a fraldinha!

1. Fraldinha grelhada

Ingredientes

1,2 kg de fraldinha

3 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire a carne da geladeira cerca de 20 minutos antes do preparo, para atingir a temperatura ambiente. Em um recipiente, tempere com sal, pimenta-do-reino, alho, azeite, alecrim e tomilho, espalhando bem por toda a peça. Aqueça uma grelha ou frigideira grande em fogo alto. Quando estiver bem quente, coloque a carne e sele por cerca de 4 a 6 minutos de cada lado, formando uma crosta dourada.

Reduza o fogo e cozinhe por mais alguns minutos, se desejar um ponto mais passado. Retire a carne do fogo e deixe descansar por cerca de 5 a 10 minutos antes de fatiar, para manter a suculência. Fatie contra as fibras e sirva em seguida.

2. Fraldinha assada na mostarda

Ingredientes

1,2 kg de fraldinha

4 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de mostarda dijon

2 dentes de alho amassados

5 batatas pré-cozidas e cortadas em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, faça pequenos furos na carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture a manteiga, a mostarda e o alho amassado até formar um creme homogêneo. Coloque a carne em uma assadeira média forrada com papel-alumínio e besunte com metade da mistura de manteiga e mostarda. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar levemente.

Retire o papel-alumínio, disponha as batatas ao redor da carne e regue com o restante da mistura. Volte ao forno por mais 30 minutos, ou até que a carne esteja dourada, macia e as batatas bem assadas. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Carne louca de fraldinha

Ingredientes

1 kg de fraldinha

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola fatiada

4 dentes de alho amassados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/3 de xícara de chá de vinagre

1/2 xícara de chá de caldo de carne

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Acrescente os tomates, o molho de tomate, o vinagre, o caldo de carne e a folha de louro. Misture bem. Volte a carne para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino, tampe e cozinhe por cerca de 40 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e retire a carne. Desfie com o auxílio de dois garfos. Retorne a carne desfiada para a panela com o molho e cozinhe por mais alguns minutos, até incorporar bem os sabores e o caldo reduzir levemente. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Fraldinha cozida com molho de tomate Crédito: Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock

4. Fraldinha cozida com molho de tomate

Ingredientes

1 kg de fraldinha cortada em cubos grandes

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de caldo de carne

1 folha de louro

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem a carne em etapas, para selar todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o molho de tomate, o caldo de carne e a folha de louro, misturando bem. Volte a carne para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se necessário, deixe o molho apurar por alguns minutos sem tampa até ficar mais encorpado. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

5. Fraldinha assada na cerveja

Ingredientes

1,2 kg de fraldinha

1 cebola picada

6 dentes de alho amassados

1 folha de louro

350 ml de cerveja preta

1 colher de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de champignon fatiado

4 batatas cortadas em cubos e cozidas al dente

4 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com a cebola, 4 dentes de alho, o louro, a cerveja preta, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por cerca de 6 horas para marinar. Após o descanso, retire a carne da marinada e disponha em uma assadeira . Coe o líquido e regue a carne com o tempero coado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora. Em seguida, retire o papel-alumínio. Transfira o líquido restante da assadeira para uma panela e volte a carne ao forno por mais 40 minutos, ou até dourar bem.

Enquanto isso, em fogo baixo, aqueça 1 xícara de chá do molho reservado em uma panela. Acrescente a farinha de trigo e o champignon. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Ajuste o sal, se necessário.