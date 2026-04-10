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4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono

Confira as melhores espécies para cultivar nesta época do ano e como mantê-las bonitas e saudáveis

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 16:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 abr 2026 às 16:13
Flores típicas do outono exigem cuidados especiais (Imagem: Anton Nikitinskiy | Shutterstock)
Flores típicas do outono exigem cuidados especiais Crédito: Imagem: Anton Nikitinskiy | Shutterstock
O outono, período de transição entre o verão e o inverno, tem características marcantes que modificam significativamente o ambiente. Nesta época do ano, por exemplo, o período de luz solar diminui, trazendo temperaturas médias e noites mais longas. A estação também é marcada por plantas e flores típicas que requerem cuidados especiais.
“No outono, as temperaturas variam bastante e isso exige, de certa forma, a adaptação de todos os tipos de flores e plantas. Toda essa mudança faz com que algumas espécies entrem em dormência e poupem suas energias para a chegada do inverno, já as outras estão florindo e produzindo até frutos”, explicaPedro Melo, CEO da floriculturaMelo Flores.
Ainda que a época seja conhecida pelas folhas secas espalhadas pelo chão, é também rodeada de plantas e flores de diversas características. “As plantas desta estação são bem evoluídas, gostam de pouco sol, vento e pouca água. Sabendo dessas particularidades, fica mais fácil procurar e escolher as espécies certas para cultivar”, comenta Pedro Melo.
A seguir, o profissional elenca algumas espécies de flores do outonoe como cuidar de cada uma delas. Veja!

1. Lírio

O lírio, além de ser uma flor linda e delicada, conta com uma simbologia que se remete à pureza e à inocência. É perfeito para ser cultivado tanto dentro de casa quanto fora, se receber os cuidados necessários. “É importante tomar cuidado com os raios solares, já que são flores muito sensíveis e queimam com certa facilidade”, explica o especialista.
Pedro Melo ainda ressalta que é necessário manter o solo sempre úmido. “Os cuidados com o lírio incluem regas de duas a três vezes por semana, sendo que, no outono e no inverno, essa frequência pode ser bem menor. A poda é feita cortando as flores murchas e mortas”, diz.

2. Margaridas

Conhecidas como a flor do amor e por serem alegres e charmosas, as margaridas são uma das espécies de outono mais queridas no Brasil. Apreciam climas amenos, e a orientação de Pedro Melo é de sempre mantê-las em algum lugar sem raios solares, já que eles podem queimar as folhas e flores.
“O local ideal para cultivo é em áreas de meia sombra no jardim ou em vasos e jardineiras protegidos dentro de casa. As regas em excesso também podem prejudicar de alguma forma essa flor, e a adubação deve acontecer regularmente para favorecer a floração”, explica.
A orquídea cattleya é uma das mais famosas no Brasil (Imagem: Santiago Quintero Alzate | Shutterstock)
A orquídea cattleya é uma das mais famosas no Brasil Crédito: Imagem: Santiago Quintero Alzate | Shutterstock

3. Orquídea

A orquídea mais cultivada e apreciada no Brasil é a cattleya que, por florescer apenas uma vez no ano, justamente nessa época, é conhecida como a orquídea do outono. É a flor ideal para decorações internas, mas também pode ser colocada em alguns cantos externos. “A iluminação indireta é a melhor escolha para essa espécie e a rega deve ser feita uma vez na semana ou quando o substrato estiver seco e, com mais frequência, em dias mais quentes”, orienta.

4. Gérbera

Consideradas flores coloridas e alegres, as gérberas fazem parte da família dos girassóis e rebatem todo clima nublado e cinzento da estação. “Essas flores preferem temperaturas mais amenas edevem ser cultivadas à meia sombra. Então, elas até podem receber um pouco de luz solar, mas, preferencialmente, aquela da manhã, que é mais suave. Também é importante que o substrato delas esteja sempre úmido e as regas não precisam ser exageradas”, pontua o especialista.

Como cuidar das plantas nesta época do ano?

De toda forma, é importante manter os cuidados com todos os tipos de plantas e flores durante a estação. “Para quem tem jardins e diversos tipos de espécies, fazer as podas corretamente vai ajudar a ter plantas mais fortes e um jardim mais bonito. Diminuir as regas durante essa época do ano também é uma ótima opção, já que, com as temperaturas mais baixas, as plantas ficam úmidas por mais tempo”, finaliza Pedro Melo.
Por Beatriz Vieira da Silva

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