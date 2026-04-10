Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026

O Time Brasil desembarcou nesta sexta-feira (10) na Cidade do Panamá para a disputa dos Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026. A delegação conta com um reforço de peso fora das águas: a capixaba e pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que integra a comissão técnica da modalidade.
O bodyboarding faz sua estreia oficial no programa da competição, que começa neste domingo (12). Neymara, atual número 4 do mundo e presidente do Instituto Neymara Carvalho (INC), terá o desafio de orientar a nova geração: a carioca Manoela Giacomassi e o pernambucano André Barros.
É uma honra. Aceitei com muito orgulho o convite para somar forças como técnica. Quero contribuir com minha experiência e aprender com o time do COB!
Brasil defende hegemonia
Além da estreia do bodyboarding, o Brasil entra na competição para manter o domínio histórico. O país foi o primeiro colocado no quadro geral de medalhas em todas as edições anteriores do evento: Lima 2023, Santigo 2027 e Rosário 2022. Os Jogos reúnem atletas de 14 a 19 anos e seguem até o dia 25 de abril. A equipe inicia os trabalhos já neste domingo.