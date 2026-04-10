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Neste feriado

Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Evento contará com show do cantor após a prova

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2026 às 08:00
Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril
Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril Crédito: Fred Pontes/Divulgação
Vitória vai receber a Corrida 100% Você no dia 13 de abril, com circuito na Praia de Camburi. Evento realizado pelo cantor de axé, Bell Marques, desembarca pela primeira vez na capital capixaba, e os participantes poderão curtir uma festa com show do Bell, além de Rafa e Pipo, após a corrida.
A prova, que contará com percursos de 5 km, 10 km e categoria PCD, já passou por Salvador, Brasília e Recife, e agora chega em um lugar especial para o protagonista do evento. Foi aqui, no Espírito Santo, que nasceu o termo “Chicleteiro”, que o cantor passou a utilizar em alusão à sua antiga banda.
“Nós estamos escolhendo as cidades onde as pessoas têm um carinho muito grande por mim, e o Espírito Santo sempre me recebeu muito bem. Eu tenho uma história aqui muito grande, e tem uma coisa interessante: o nome ‘Chicleteiro’ nasceu no Espírito Santo. Um fã chegou com uma placa lá dizendo ‘Sou Chicleteiro’, e daí nasceu esse slogan do Chiclete com Banana”, disse o cantor.

Criação da corrida

Criada a partir da paixão de Bell e seus filhos pela corrida de rua, a 100% Você nasceu em Salvador e contou com quatro mil corredores. Desde então, o projeto expandiu para outras regiões do país. Apenas em 2025, foram realizadas 12 edições, reunindo mais de 110 mil corredores cadastrados ao longo do ano.
Bell conta que corria quando eu estava muito estressado e esta era a sua válvula de escape. Segundo cantor, ele ficava nas pistas até não aguentar mais, e o seu filho viu isso como uma oportunidade de incentivas ainda mais outras pessoas a praticarem atividade física. 
“Ele falou assim:’pai, todo mundo fala tão bem que você corre, e hoje está todo mundo se reconectando com o corpo e à mente através da corrida. O que acha de montamos uma corrida em sua homenagem?’. Eu achei a ideia bacana, achei divertida, e aí nasceu a 100% Você”, contou Bell Marques.
Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril
Corrida com Bell Marques agita orla de Vitória, em abril Crédito: Divulgação

Serviço

Horários
  • Aquecimento: 05h15
  • Largadas: 05h30 - PCD (5KM e 10KM) / 05h40 - 10KM - Geral / 06h00 - 5KM – Geral
Local
  • Próximo ao Segundo Pier - na altura da Av. Adalberto Simão Nader - Praia de Camburi

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