Esquiva Falcão vai disputar cinturão do boxe no Canadá

Esquiva Falcão lutando Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress

O lutador capixaba Esquiva Falcão vai disputar o título norte-americano de boxe em uma luta no Canadá, no dia 11 de junho. Ele vai enfrentar o canadense Wilkens Mathieu na categoria Super Médio, com peso de até 76kg. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Falcão é um dos maiores nomes do boxe brasileiro da atualidade e vai em busca de mais uma vitória.

O adversário de Falcão no Canadá tem 21 anos. O jovem atleta disputou 15 lutas na carreira, tendo vencido todas. Já o experiente lutador capixaba vai subir ao ringue pela 35ª vez. Desde 2014, Falcão acumula 32 vitórias e apenas duas derrotas. Dessa vez, ele tem como objetivo trazer o cinturão mundial para o Brasil.

Esquiva Falcão, lutador de boxe capixaba Crédito: Divulgação

“Agora eu tenho a minha própria academia, então isso me deixa mais feliz ainda. Estou treinando, me preparando na minha academia. Eu estou em casa. Essa é uma grande oportunidade para mim. Aos 36 anos, acredito que eu tenha capacidade de buscar esse cinturão para o boxe capixaba”, afirma Esquiva Falcão.