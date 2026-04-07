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Em junho

Esquiva Falcão vai disputar cinturão do boxe no Canadá

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Londres 2012, o capixaba é um dos maiores nomes do boxe brasileiro da atualidade

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2026 às 15:47
Esquiva Falcão lutando
Esquiva Falcão lutando Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress
O lutador capixaba Esquiva Falcão vai disputar o título norte-americano de boxe em uma luta no Canadá, no dia 11 de junho. Ele vai enfrentar o canadense Wilkens Mathieu na categoria Super Médio, com peso de até 76kg. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Falcão é um dos maiores nomes do boxe brasileiro da atualidade e vai em busca de mais uma vitória.
O adversário de Falcão no Canadá tem 21 anos. O jovem atleta disputou 15 lutas na carreira, tendo vencido todas. Já o experiente lutador capixaba vai subir ao ringue pela 35ª vez. Desde 2014, Falcão acumula 32 vitórias e apenas duas derrotas. Dessa vez, ele tem como objetivo trazer o cinturão mundial para o Brasil.
Esquiva Falcão, lutador de boxe capixaba
Esquiva Falcão, lutador de boxe capixaba Crédito: Divulgação
“Agora eu tenho a minha própria academia, então isso me deixa mais feliz ainda. Estou treinando, me preparando na minha academia. Eu estou em casa. Essa é uma grande oportunidade para mim. Aos 36 anos, acredito que eu tenha capacidade de buscar esse cinturão para o boxe capixaba”, afirma Esquiva Falcão.
O confronto contra o canadense será no dia 11 de junho, no Capitole de Québec, histórico teatro do Canadá. A luta é realizada pela Federação Norte-Americana de Boxe Super Médio.

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