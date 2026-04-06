Com Flamengo e Vasco, Vila Velha vai sediar Libertadores de Beach Soccer

Taça da Libertadores de Beach Soccer Crédito: CONMEBOL Libertadores de Beach Soccer

A Copa Libertadores da América de beach soccer - Edição 2025 acontecerá em Vila Velha, no Espírito Santo. Marcado para acontecer entre os dias 3 a 10 de maio, o maior torneio de clubes da América do Sul terá os brasileiros Flamengo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa como representantes do beach soccer brasileiro.

“O beach soccer faz parte da cultura capixaba e a Federação de Futebol está ao lado da CBF para apoiar grandes eventos como a Libertadores. Estamos comprometidos com o presidente Samir Xaud e o diretor Mauro Carmélio em dar todo o apoio necessário à Conmebol para que realize uma grande competição”, ressaltou Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo

O diretor de beach soccer da CBF, Mauro Carmélio, destacou a importância da CBF estar envolvida diretamente na realização do torneio. “Desde que assumimos a diretoria de beach soccer temos a orientação direta do presidente Samir Xaud de desenvolver a modalidade por todo o país. E assim faremos. Trazer o maior evento do continente novamente para o Brasil e fazê-lo em uma cidade que ama o beach soccer, como é Vila Velha, mostra o quanto estamos comprometidos com esse objetivo”, afirmou.

Lavoisier Freire, gerente de beach soccer da CBF, fez questão de valorizar a iniciativa público-privada para fomentar o beach soccer por todo o Brasil. “Agradecemos aos esforços feitos pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e à parceria do presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, que abraçaram a nossa ideia e não mediram esforços para nos ajudar no processo de trazer a Libertadores de beach soccer de volta ao Brasil, em especial às areias capixabas”, afirmou.