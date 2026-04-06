Com Flamengo e Vasco, Vila Velha vai sediar Libertadores de Beach Soccer

A Copa Libertadores da América de beach soccer - Edição 2025 acontecerá em Vila Velha, no Espírito Santo. Marcado para acontecer entre os dias 3 a 10 de maio, o maior torneio de clubes da América do Sul terá os brasileiros Flamengo, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa como representantes do beach soccer brasileiro.
“O beach soccer faz parte da cultura capixaba e a Federação de Futebol está ao lado da CBF para apoiar grandes eventos como a Libertadores. Estamos comprometidos com o presidente Samir Xaud e o diretor Mauro Carmélio em dar todo o apoio necessário à Conmebol para que realize uma grande competição”, ressaltou Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo
O diretor de beach soccer da CBF, Mauro Carmélio, destacou a importância da CBF estar envolvida diretamente na realização do torneio. “Desde que assumimos a diretoria de beach soccer temos a orientação direta do presidente Samir Xaud de desenvolver a modalidade por todo o país. E assim faremos. Trazer o maior evento do continente novamente para o Brasil e fazê-lo em uma cidade que ama o beach soccer, como é Vila Velha, mostra o quanto estamos comprometidos com esse objetivo”, afirmou.
Lavoisier Freire, gerente de beach soccer da CBF, fez questão de valorizar a iniciativa público-privada para fomentar o beach soccer por todo o Brasil. “Agradecemos aos esforços feitos pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e à parceria do presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, que abraçaram a nossa ideia e não mediram esforços para nos ajudar no processo de trazer a Libertadores de beach soccer de volta ao Brasil, em especial às areias capixabas”, afirmou.
Os três clubes brasileiros que estarão na disputa pelo troféu da edição de 2025 garantiram sua vaga por diferentes motivos. O Vasco da Gama por ter sido o campeão em 2024, o Sampaio Corrêa por ter vencido a Supercopa do Brasil do ano passado e o Flamengo como clube convidado do país sede.