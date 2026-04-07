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Automobilismo

Hugo Cibien encara segunda etapa da Copa Truck

Hugo Cibien encara as 14 curvas de Santa Cruz do Sul no próximo final de semana, no Rio Grande do Sul

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2026 às 16:33
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck Crédito: Divulgação
O piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, desembarca em Santa Cruz do Sul (RS) para a segunda etapa da Copa Truck 2026, que acontece nos dias 11 e 12 de abril. Após conquistar o quinto lugar na abertura da temporada em Campo Grande, mesmo lidando com falhas intermitentes no caminhão, o atleta foca na adaptação ao traçado gaúcho e na estabilidade mecânica para subir ao pódio na categoria Elite dos "brutos".
Com 3.530 metros de extensão e 14 curvas de alta, média e baixa velocidade, o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul é considerado um dos circuitos mais modernos e seguros do Brasil. Para Cibien, o desafio é duplo: domar o caminhão em um traçado onde nunca competiu com veículos pesados e testar as atualizações eletrônicas feitas pela equipe após a etapa de Mato Grosso do Sul.
Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck
Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck Crédito: Divulgação
Na abertura do campeonato, o piloto enfrentou problemas eletrônicos que limitaram a performance plena do caminhão. "Esse tipo de problema é típico de início de temporada e difícil de resolver no calor do fim de semana da corrida, pois é uma falha elétrica sem peça específica a ser trocada. Mas o diagnóstico já foi feito pela equipe em Londrina e vamos com tudo para o Rio Grande do Sul", explica o piloto.
A expectativa para o próximo fim de semana gira em torno do novo regulamento da categoria e da performance do conjunto mecânico. Embora conheça o circuito de outras categorias, como a Endurance Brasil, esta será a estreia de Cibien em Santa Cruz do Sul a bordo de um caminhão de 5 toneladas na competição.
"Santa Cruz está voltando ao calendário depois de alguns anos fora. A pista foi reformada e o traçado é técnico. Precisamos deixar o caminhão funcionando 100% para ver como vai desempenhar com o regulamento novo já que não vimos muito na 1ª etapa", conclui Cibien.
Caminhão de Hugo Cibien na Copa Truck
Caminhão de Hugo Cibien na Copa Truck Crédito: Divulgação

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