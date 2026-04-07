Hugo Cibien encara segunda etapa da Copa Truck

Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck Crédito: Divulgação

O piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, desembarca em Santa Cruz do Sul (RS) para a segunda etapa da Copa Truck 2026, que acontece nos dias 11 e 12 de abril. Após conquistar o quinto lugar na abertura da temporada em Campo Grande, mesmo lidando com falhas intermitentes no caminhão, o atleta foca na adaptação ao traçado gaúcho e na estabilidade mecânica para subir ao pódio na categoria Elite dos "brutos".

Com 3.530 metros de extensão e 14 curvas de alta, média e baixa velocidade, o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul é considerado um dos circuitos mais modernos e seguros do Brasil. Para Cibien, o desafio é duplo: domar o caminhão em um traçado onde nunca competiu com veículos pesados e testar as atualizações eletrônicas feitas pela equipe após a etapa de Mato Grosso do Sul.

Hugo Cibien conquista mais um pódio na Copa Truck Crédito: Divulgação

Na abertura do campeonato, o piloto enfrentou problemas eletrônicos que limitaram a performance plena do caminhão. "Esse tipo de problema é típico de início de temporada e difícil de resolver no calor do fim de semana da corrida, pois é uma falha elétrica sem peça específica a ser trocada. Mas o diagnóstico já foi feito pela equipe em Londrina e vamos com tudo para o Rio Grande do Sul", explica o piloto.

A expectativa para o próximo fim de semana gira em torno do novo regulamento da categoria e da performance do conjunto mecânico. Embora conheça o circuito de outras categorias, como a Endurance Brasil, esta será a estreia de Cibien em Santa Cruz do Sul a bordo de um caminhão de 5 toneladas na competição.

"Santa Cruz está voltando ao calendário depois de alguns anos fora. A pista foi reformada e o traçado é técnico. Precisamos deixar o caminhão funcionando 100% para ver como vai desempenhar com o regulamento novo já que não vimos muito na 1ª etapa", conclui Cibien.