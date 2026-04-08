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Tênis

João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Brasileiro bateu Arthur Rinderknech em duelo equilibrado de três sets,
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2026 às 12:45

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 12:45

Tênis
João Fonseca estreou com vitória no Aberto da Austrália diante do russo Rublev Crédito: Reuters / Reuters Esportes
João Fonseca precisou de 2h32 de partida para vencer o acirrado duelo contra o francês Arthur Rinderknech nesta quarta-feira (8) na quadra Court des Princes e avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.
O brasileiro de 19 anos e 40º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) passou pelo adversário 11 anos mais velho e 27º do mundo com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.
O próximo adversário do tenista carioca será o italiano Matteo Berrettini, 90º do ranking, que surpreendeu ao despachar o russo Daniil Medvedev, 10º do mundo e ex-número 1, com um duplo 6/0, em pouco menos de 50 minutos de partida.

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