João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

João Fonseca estreou com vitória no Aberto da Austrália diante do russo Rublev Crédito: Reuters / Reuters Esportes

João Fonseca precisou de 2h32 de partida para vencer o acirrado duelo contra o francês Arthur Rinderknech nesta quarta-feira (8) na quadra Court des Princes e avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo.

O brasileiro de 19 anos e 40º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) passou pelo adversário 11 anos mais velho e 27º do mundo com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.