Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Circuito Sesc de Corrida Crédito: Divulgação/Sesc

A primeira edição do Circuito Sesc de Corrida 2026 já tem data e hora marcadas. No dia 17 de maio, a partir das 06h30, na Orla de Jacaraípe, na Serra, vai acontecer uma manhã de esporte, saúde e solidariedade para toda a comunidade.

Com percursos pensados para diferentes perfis, o evento oferece a caminhada de 3 quilômetros e a corrida de 6 quilômetros - para o público acima de 16 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de maio pelo site . Todos os inscritos que completarem a prova receberão medalha de participação. Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.

Segundo o gerente de Esportes e Recreação do Sesc-ES, José Vinicius Alves Ferreira, o circuito vai muito além da competição. “Queremos proporcionar ao trabalhador do comércio e a toda a comunidade uma experiência esportiva com alto padrão técnico, mas que também seja um momento de lazer e cuidado com a mente. Ver a Orla de Jacaraípe ocupada por pessoas de todas as idades buscando mais saúde é o que dá sentido ao nosso trabalho”, destacou.

Os valores de inscrição variam entre R$ 20 (para quem tem Credencial Sesc) e R$ 100 (inteira, para público geral). O kit inclui camiseta oficial e sacochila (ecobag), além de chip de cronometragem e número de peito para os participantes da corrida de 6km.

Circuito Sesc de Corrida Crédito: Divulgação/Sesc

A inscrição será efetivada mediante a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit. Todas as doações serão destinadas ao Sesc Mesa Brasil, banco de alimentos que atende mais de 200 instituições no Espírito Santo.

Além da etapa na Serra, o calendário de 2026 reserva outras duas grandes oportunidades para os corredores capixabas. Em agosto, o Circuito chega a Praia Formosa, em Aracruz, com percurso de 6 km. Os detalhes sobre as inscrições para as próximas etapas serão divulgados posteriormente.

Circuito Sesc de Corrida Crédito: Divulgação/Sesc

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