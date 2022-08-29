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BR 482

Família sofre acidente após carro atingir vaca e capotar em Cachoeiro

Após bater no animal, veículo foi parar fora da pista – a 250 metros do local – na noite deste domingo (28). Motorista, esposa e a filha de 18 anos ficaram feridos e foram levados a um hospital
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2022 às 12:46

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 12:46

Vaca invade pista e provoca acidente em Cachoeiro
Vaca invade pista e provoca acidente em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PM
Um carro capotou em um acidente após atingir uma vaca que estava no meio da pista da BR 482, no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (28). Após bater no animal, o veículo foi parar fora da estrada e pegou fogo. A família que estava dentro do automóvel foi retirada por populares antes das chamas começarem.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 21h. No Volkswagem Gol, viajavam o motorista de 44 anos; a mulher dele, de 39; e a filha do casal, uma jovem de 18 anos. Eles seguiam sentido Alegre quando a vaca atravessou a pista e ocorreu a colisão.
Com o impacto, o carro capotou e foi parar a cerca de 20 metros do local, danificando uma cerca às margens da pista. Populares pararam para prestar socorro e ajudaram a retirar a família do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O incêndio no veículo foi contido pelos Bombeiros e, segundo a PM, a maior parte do carro foi consumida pelas chamas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a ocorrência não foi atendida pela corporação. Não há informações sobre o recolhimento do animal. 

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