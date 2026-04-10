Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Economia (BR)

Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho

Formação completa, que vá além da sala de aula, contribui significativamente para a construção de um perfil profissional mais preparado

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 abr 2026 às 14:13
Formação em engenharia abre portas em diferentes áreas profissionais (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)
Formação em engenharia abre portas em diferentes áreas profissionais Crédito: Imagem: adriaticfoto | Shutterstock
Celebrado em 10 de abril, o Dia da Engenharia destaca a importância da área no desenvolvimento tecnológico. Muito procurados por estudantes do ensino médio, que se interessam pela área de exatas, os cursos de Engenharia contemplam profissões importantes em diversos setores da sociedade, abrangendo tanto empresas como indústrias. Inclusive, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), estão entre os 10 cursos mais procurados no Brasil.   
É importante lembrar que, independentemente da graduação — Engenharia Civil, Mecânica, de Produção, Ambiental, Elétrica, de Controle e Automação e da Computação , entre tantas outras —, os cursos possuem ligação com as questões tecnológicas e as mudanças da sociedade. Um exemplo claro é a Engenharia da Computação, que, nos últimos anos, apresentou uma aceleração dos processos e a busca por profissionais para atuação no mercado de trabalho.  

Transformações na engenharia e impacto da tecnologia

A área da engenharia passou por diversas mudanças e, segundo Gabriel Juraski, professor do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Anhanguera, uma das principais atualizações está relacionada à forma de prestação de serviços, tendo em vista que as redes sociais ajudaram a aproximar clientes dos profissionais.
O especialista acrescenta que a tecnologia também está presente nas ferramentas e sistemas utilizados no trabalho, fazendo com que os projetos sejam desenvolvidos com mais velocidade. “As ferramentas que usamos no trabalho sofrem diversas mudanças e atualizações. Por isso, é importante que o profissional esteja antenado às novidades para não ficar para trás”, explica.   
O cuidado com a formação é essencial para se destacar como engenheiro no futuro (Imagem: Xavier Lorenzo | Shutterstock)
O cuidado com a formação é essencial para se destacar como engenheiro no futuro Crédito: Imagem: Xavier Lorenzo | Shutterstock

Importância da formação profissional

Alcançar destaque em um mercado de trabalho concorrido pode parecer desafiador, mas o professor explica que sempre há espaço, principalmente para aqueles que se dedicam, independentemente do curso escolhido. “Investir em uma formação completa, que vá além da sala de aula, contribui significativamente para a construção de um perfil profissional mais preparado, versátil e atrativo para o mercado de trabalho”, afirma. 

Habilidades essenciais para crescer na carreira

Para se destacar profissionalmente, o professor Gabriel Juraski elenca algumas dicas:
  • Participação em projetos práticos, como iniciação científica, empresas juniores e competições tecnológicas, permitem o desenvolvimento de habilidades técnicas e resolução de problemas reais;
  • Competências como domínio de idiomas, conhecimento em ferramentas digitais e programação ampliam as oportunidades e a capacidade de atuação em contextos globais;
  • Habilidades comportamentais, como trabalho em equipe, comunicação e liderança, também são altamente valorizadas pelas empresas.
Por Camila Souza Crepaldi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados