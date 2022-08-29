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Iúna

Carros batem de frente no Caparaó e deixam sete pessoas feridas

Dois veículos colidiram frontalmente na noite deste domingo (28) em Iúna. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista precisou ser fechada por cerca de uma hora para o resgate das vítimas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2022 às 14:15

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 14:15

Acidente no Caparaó deixa sete pessoas feridas
Um Classic e um Palio bateram de frente e a pista, em Iúna chegou a ficar interditada na noite deste domingo (28) Crédito: Corpo de Bombeiros
Sete pessoas ficaram feridas em um acidente no qual dois carros bateram de frente, na noite deste domingo (28), próximo ao trevo de Iúna, na ES 185, na localidade de Barra Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista precisou ser fechada por cerca de uma hora para o resgate das vítimas.
Ainda de acordo com a assessoria da corporação, o acidente foi por volta das 19h50. Um Chevrolet Classic e um Fiat Palio são os automóveis envolvidos na batida.
Cinco ocupantes do Palio – três adultos e duas crianças – foram socorridas por populares. Já os dois adultos que estavam no Classic foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde da região.
A pista ficou totalmente interditada das 20h até 21h, quando os veículos foram removidos da pista. Após isso, o tráfego funcionou com controle dos militares até pouco depois de meia-noite, quando a Polícia Militar chegou ao local, autorizou a remoção e providenciou os guinchos.

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