Carros batem de frente no Caparaó e deixam sete pessoas feridas

Ainda de acordo com a assessoria da corporação, o acidente foi por volta das 19h50. Um Chevrolet Classic e um Fiat Palio são os automóveis envolvidos na batida.
Cinco ocupantes do Palio – três adultos e duas crianças – foram socorridas por populares. Já os dois adultos que estavam no Classic foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde da região.
A pista ficou totalmente interditada das 20h até 21h, quando os veículos foram removidos da pista. Após isso, o tráfego funcionou com controle dos militares até pouco depois de meia-noite, quando a Polícia Militar chegou ao local, autorizou a remoção e providenciou os guinchos.