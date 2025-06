De Rio Bananal

Caminhoneiro do ES e mais duas pessoas morrem carbonizadas em acidente em MG

Família e empresa onde Geovander dos Santos, de 40 anos, trabalhava afirmaram que ele dirigia caminhão graneleiro atingido por outro veículo de carga na BR 381, em Carmópolis

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:05

Geovander dos Santos, de 40 anos, no destaque, morreu carbonizado Crédito: Corpo de Bombeiros / Acervo da família

Três pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente envolvendo dois veículos de carga, ocorrido no início da madrugada desta terça-feira (24), no km 597 da BR 381, na altura da cidade de Carmópolis de Minas, em Minas Gerais. Uma das vítimas foi identificada pela família e pela empresa em que trabalhava como Geovander dos Santos, de 40 anos, residente na comunidade de São Jorge de Tiradentes, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.>

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 0h19, envolvendo caminhões que transportavam metal e café. A corporação detalhou à reportagem de A Gazeta que o caminhão, no qual estavam duas pessoas e, transportava uma carga de peças metálicas, atravessou a rodovia, onde seguia em pista com faixa dupla de direção, e atingiu o veículo conduzido pelo capixaba, que trafegava na mão contrária.>

O Corpo de Bombeiros do município de Oliveira (MG) informou que o impacto entre os veículos "provocou um incêndio de grandes proporções, atingindo as cabines e parte da carga transportada. Após um intenso trabalho de combate às chamas, as equipes localizaram três vítimas: duas no interior de uma das carretas e uma na segunda carreta", comunicou. Os corpos foram retirados dos veículos e deixados aos cuidados da perícia.>

O pai de Geovander, Geovani Valentim dos Santos, de 63 anos, conhecido como "Vanim", conversou com a reportagem, e contou que o filho morava na comunidade de São Jorge de Tiradentes - em Rio Bananal -, era casado e deixa dois filhos gêmeos de 4 anos. >

"Eu soube que uma carreta saiu da pista em que estava e pegou ele. Eu fiquei sabendo no hospital em Linhares, onde estava acompanhando um irmão meu internado. O patrão dele que me comunicou. Ele saiu de casa sexta-feira (20). Ele viajava, né? Ele estava levando café. Eu perdi meu pai e minha mãe em uma semana, estou com um irmão meu internado em Linhares entre a vida e a morte e agora vem uma notícia dessa. A gente tem que firmar em Deus, né", disse. Ele acrescentou que está em contato com a empresa onde o filho trabalhava, que está organizando a questão burocrática funerária.>

Em entrevista concedida para A Gazeta, o empresário Tolentino Alves dos Santos, dono da Agropecuária Dois Irmãos, de São Gabriel da Palha, onde a vítima trabalhava, falou sobre o acidente. "Ficamos sabendo bem atrasados. Fiquei sabendo hoje, às 13h30. Uns aventureiros passaram, viram o acidente, viram o nome da associação de caminhoneiros com a qual a gente trabalhava, entraram no site, ligaram para a associação e passaram para a gente", detalhou.>

Perguntamos como ele soube que era a vítima, e ele disse: "A placa do carro do graneleiro sobrou. Ele saiu de Rio Bananal na sexta à tarde e estava indo para Guaxupé, e isso aconteceu a poucos quilômetros antes. Ele tinha o costume de viajar, caminhoneiro há mais de doze anos. Um cara tranquilão, da paz, bem reservado, mas um cara acima da média, muito profissional. É uma notícia devastadora. Morrer carbonizado ainda, meu Deus. Um caminhão atravessou três faixas e veio pegar o carro dele do outro lado", disse. Tolentino acrescentou que a empresa lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com a família e está prestando toda a assistência necessária, mas ainda não sabe detalhes sobre os trâmites funerários.>

A reportagem tenta contato com a Arteris, concessionária que administra a rodovia no trecho do acidente, e com a Polícia Civil de Minas Gerais. O espaço segue aberto para posicionamento. >

