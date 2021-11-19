Caminhão tomba em acidente na Rodovia do Contorno, na Serra

Um caminhão tombou na tarde desta sexta-feira (19), no km 277 da Rodovia do Contorno, na Serra. O acidente ocorreu próximo ao Terminal Intermodal (TIMS) e uma faixa da via — que é um trecho da BR 101 entre o município a Cariacica — está interditada para atendimento à ocorrência. Um vídeo registrado por um motorista mostra um longo congestionamento na região. Veja:
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, que administra a rodovia, foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo a concessionária, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi informado.
A Eco101 informou que, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.