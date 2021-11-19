Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Km 277

Caminhão tomba em acidente na Rodovia do Contorno, na Serra

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (19), próximo ao Terminal Intermodal da Serra (TIMS), e uma faixa da via está interditada para atendimento à ocorrência
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

19 nov 2021 às 17:18

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 17:18

Um caminhão tombou na tarde desta sexta-feira (19), no km 277 da Rodovia do Contorno, na Serra. O acidente ocorreu próximo ao Terminal Intermodal  (TIMS) e uma faixa da via — que é um trecho da BR 101 entre  o município a Cariacica — está interditada para atendimento à ocorrência. Um vídeo registrado por um motorista mostra um longo congestionamento na região. Veja:
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101, que administra a rodovia, foram acionadas para atender a ocorrência.  Segundo a concessionária, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela não foi informado.
A Eco101 informou que, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
Caminhão tomba na Rodovia do Contorno
Caminhão tomba e trânsito fica lento na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução/ Trânsito CBN

Veja Também

Vídeo: moto vai parar debaixo de carreta em acidente em Cachoeiro

Vídeo: quebra-molas não sinalizado causa acidente na BR 482, em Guaçuí

Acidente envolvendo seis veículos complica trânsito na Terceira Ponte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

rodovia do contorno trânsito Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados