Acidente envolvendo seis veículos complica trânsito na Terceira Ponte

Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou o trânsito congestionado na Terceira Ponte no final da tarde desta quarta-feira (17). O acidente aconteceu às 17h17 no vão central, sentido Vila Velha - Vitória. Segundo informações da Rodosol, concessionária responsável pela via, não há registro de vítimas, e equipes atuam no local para liberar o fluxo de veículos.
Após o acidente, motoristas que saem lado de Vila Velha enfrentam lentidão desde a rua Antônio Ataíde, em Itapuã, e também nas vias de acesso à Terceira Ponte na Praia da Costa, como a rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso, com impactos na Avenida Francelina Setúbal (Vila Velha) e na Avenida Américo Buaiz (Vitória), além de ruas adjacentes.
O trânsito no sentido contrário ao da colisão também ficou complicado. Os motoristas também enfrentam retenção nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto em toda a extensão da Reta da Penha, nas ruas Dukla de Aguiar e Dr. Eurico de Aguiar, e na Avenida Cezar Hilal.