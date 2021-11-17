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Vila Velha - Vitoria

Acidente envolvendo seis veículos complica trânsito na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, não há registros de feridos no engavetamento. Há retenções no trânsito nos acessos à terceira ponte em Vitória e em Vila Velha
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

17 nov 2021 às 18:42

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 18:42

Engavetamento deixa o trânsito complicado na Terceira Ponte.
Engavetamento deixa o trânsito complicado na Terceira Ponte. Crédito: Reprodução/ Rodosol
Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou o trânsito congestionado na Terceira Ponte no final da tarde desta quarta-feira (17). O acidente aconteceu às 17h17 no vão central, sentido Vila Velha - Vitória. Segundo informações da Rodosol, concessionária responsável pela via, não há registro de vítimas, e equipes atuam no local para liberar o fluxo de veículos. 
Após o acidente, motoristas que saem lado de Vila Velha enfrentam lentidão desde a rua Antônio Ataíde, em Itapuã, e também nas vias de acesso à Terceira Ponte na Praia da Costa, como a rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso, com impactos na Avenida Francelina Setúbal (Vila Velha) e na Avenida Américo Buaiz (Vitória), além de ruas adjacentes. 
O trânsito no sentido contrário ao da colisão também ficou complicado. Os motoristas também enfrentam retenção nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto em toda a extensão da Reta da Penha, nas ruas Dukla de Aguiar e Dr. Eurico de Aguiar, e na Avenida Cezar Hilal.

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