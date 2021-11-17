Acidente envolvendo seis veículos complica trânsito na Terceira Ponte

Após o acidente, motoristas que saem lado de Vila Velha enfrentam lentidão desde a rua Antônio Ataíde, em Itapuã, e também nas vias de acesso à Terceira Ponte na Praia da Costa, como a rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso, com impactos na Avenida Francelina Setúbal (Vila Velha) e na Avenida Américo Buaiz (Vitória), além de ruas adjacentes.