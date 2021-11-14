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Rodovia do Contorno

Após 10 dias de interdição, rodovia ES 375 é liberada em Iconha

Trecho conhecido como Rodovia do Contorno estava interditado desde o último dia 3 devido a um deslizamento de terra. Via, que liga Iconha a Vargem Alta, foi liberada neste sábado (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 nov 2021 às 10:20

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 10:20

Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta é liberada
Trecho da ES 375, a Rodovia do Contorno, estava interditado desde o último dia 3 e foi liberado neste sábado (13) Crédito: Divulgação/ DER
A Rodovia do Contorno, trecho da ES 375, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi liberada neste sábado (13), após ficar interditada por 10 dias devido a um deslizamento de terra ocorrido no último dia 3 por conta da chuva. A informação é do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via — que liga o município a Vargem Alta, na Região Serrana do Estado.
O trabalho de liberação da rodovia para o tráfego foi realizado pelo DER-ES, em conjunto com a Defesa Civil e com equipes da Prefeitura de Iconha. Os deslizamentos deixaram os dois lados da via tomados por um grande volume de terra, que arrastou até um poste.
A previsão do DER-ES, era que a Rodovia ES 375 fosse liberada no fim desta quinta-feira (4), mas houve um novo desmoronamento e agora, a previsão é no próximo domingo (7)
Deslizamento de terra ocorreu na ES 375, em Iconha, no último dia 3 Crédito: Internauta
Depois do deslizamento registrado no dia 3, outros desmoronamentos de terra aconteceram no local e a estrada permaneceu fechada porque ainda apresentava risco aos motoristas. A estrada é muito usada pelos moradores da região, que, durante o período de interdição, precisaram seguir por um desvio pelo Centro de Iconha.

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