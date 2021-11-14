Após 10 dias de interdição, rodovia ES 375 é liberada em Iconha

A Rodovia do Contorno, trecho da ES 375, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi liberada neste sábado (13), após ficar interditada por 10 dias devido a um deslizamento de terra ocorrido no último dia 3 por conta da chuva. A informação é do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via — que liga o município a Vargem Alta, na Região Serrana do Estado.
O trabalho de liberação da rodovia para o tráfego foi realizado pelo DER-ES, em conjunto com a Defesa Civil e com equipes da Prefeitura de Iconha. Os deslizamentos deixaram os dois lados da via tomados por um grande volume de terra, que arrastou até um poste.
Depois do deslizamento registrado no dia 3, outros desmoronamentos de terra aconteceram no local e a estrada permaneceu fechada porque ainda apresentava risco aos motoristas. A estrada é muito usada pelos moradores da região, que, durante o período de interdição, precisaram seguir por um desvio pelo Centro de Iconha.