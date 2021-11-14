Após 10 dias de interdição, rodovia ES 375 é liberada em Iconha

Trecho da ES 375, a Rodovia do Contorno, estava interditado desde o último dia 3 e foi liberado neste sábado (13)

O trabalho de liberação da rodovia para o tráfego foi realizado pelo DER-ES, em conjunto com a Defesa Civil e com equipes da Prefeitura de Iconha. Os deslizamentos deixaram os dois lados da via tomados por um grande volume de terra, que arrastou até um poste.