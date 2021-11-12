Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta continua interditada no ES

Ainda com risco, Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim de semana

A alternativa para os motoristas é passar pela Rua Muniz Freire, no Centro de Iconha. A prefeitura divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem nesta rua porque ela será a rota para os caminhões e veículos pesados enquanto a es 375 ficar interditada.