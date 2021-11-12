Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta continua interditada no ES

A Rodovia ES 375, que liga Iconha a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, continua interditada desde o último dia 3 de novembro, quando uma queda de barreira foi registrada no trecho conhecido como Contorno de Iconha. Depois, outros desmoronamentos aconteceram no local e a estrada ainda não foi liberada.
Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a equipe continua trabalhando no local para desobstruir a via e a previsão é de que seja liberada até o fim desta semana. O trecho continua fechado enquanto apresenta risco aos motoristas. A estrada é muito usada pelos moradores da região.
ROTA ALTERNATIVA
A alternativa para os motoristas é passar pela Rua Muniz Freire, no Centro de Iconha. A prefeitura divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem nesta rua porque ela será a rota para os caminhões e veículos pesados enquanto a es 375 ficar interditada.