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Queda de barreira

Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta continua interditada no ES

Novos desmoronamentos de terra foram registrados no local. A interdição começou no último dia 3 de novembro
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 nov 2021 às 10:53

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 10:53

A previsão do DER-ES, era que a Rodovia ES 375 fosse liberada no fim desta quinta-feira (4), mas houve um novo desmoronamento e agora, a previsão é no próximo domingo (7)
Rodovia que liga Iconha a Vargem Alta segue interditada Crédito: Internauta
A Rodovia ES 375, que liga Iconha a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, continua interditada desde o último dia 3 de novembro, quando uma queda de barreira foi registrada no trecho conhecido como Contorno de Iconha. Depois, outros desmoronamentos aconteceram no local e a estrada ainda não foi liberada.
Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a equipe continua trabalhando no local para desobstruir a via e a previsão é de que seja liberada até o fim desta semana. O trecho continua fechado enquanto apresenta risco aos motoristas. A estrada é muito usada pelos moradores da região.
O DER informou que o local ainda está perigoso e que equipes continuam trabalhando no local
Ainda com risco, Rodovia ES 375 deve ser liberada no fim de semana Crédito: DER

ROTA ALTERNATIVA

A alternativa para os motoristas é passar pela Rua Muniz Freire, no Centro de Iconha. A prefeitura divulgou um comunicado pedindo que os motoristas não estacionem nesta rua porque ela será a rota para os caminhões e veículos pesados enquanto a es 375 ficar interditada.

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