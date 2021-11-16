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Operação em 2021

Proclamação da República: 31 feridos e 2 mortos em acidentes nas BRs do ES

Segundo a PRF, caíram o número de acidentes e de pessoas feridas neste ano em relação ao mesmo período de 2019, mas naquele ano ninguém morreu nas estradas. Em 2020 não houve operação porque o feriado caiu no domingo
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

16 nov 2021 às 18:21

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 18:21

A PRF realizou a operação Proclamação da República.
A PRF realizou a operação Proclamação da República. Crédito: Divulgação/ PRF
Duas pessoas morreram e 31 ficaram feridas em acidentes registrados nas BRs que cortam o Espírito Santo durante o último feriado prolongado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e são referentes à Operação Proclamação da República, realizada da última sexta-feira (12) às 23h59 desta segunda-feira (15).
Segundo a PRF, durante o período, foram registrados 30 acidentes e houve uma redução de 17% no número de acidentes e de 44% para o número de feridos neste ano em relação aos quatro dias de operação em 2019 — quando 55 pessoas ficaram feridas em 36 ocorrências. Com relação à quantidade de mortes, naquele ano não foram registrados óbitos, enquanto em 2021 duas pessoas morreram nas estradas. A corporação explicou que a comparação não foi feita com o ano passado porque o feriado caiu no domingo em 2020, portanto não houve operação nas BRs.
A corporação informou que, a ação flagrou diversas infrações e imprudências nas rodovias federais do Estado: 161 pessoas foram abordadas sem o cinto de segurança, 46 motoristas que conduziam o veículo sob efeito de álcool e 201 ultrapassagens em local proibido foram registradas. Durante a operação, 1.184 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas.
Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, 15 pessoas foram detidas por motivos diversos nas rodovias federais do Estado e a corporação apreendeu 6 pinos de cocaína na  BR 101, em Viana, e recuperou quatro veículos com registro de roubo ou furto nas estradas.
Ao divulgar os dados do balanço da Operação Proclamação da República, a PRF explicou que o resultado servirá para ajudar na elaboração de futuros trabalhos educativos e em fiscalizações específicas no combate às principais infrações que aumentam a violência no trânsito.

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