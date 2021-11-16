Proclamação da República: 31 feridos e 2 mortos em acidentes nas BRs do ES

A PRF realizou a operação Proclamação da República. Crédito: Divulgação/ PRF

Operação Proclamação da República, realizada da última sexta-feira (12) às 23h59 desta segunda-feira (15). Duas pessoas morreram e 31 ficaram feridas em acidentes registrados nas BRs que cortam o Espírito Santo durante o último feriado prolongado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (16) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e são referentes à, realizada da última sexta-feira (12) às 23h59 desta segunda-feira (15).

Segundo a PRF, durante o período, foram registrados 30 acidentes e houve uma redução de 17% no número de acidentes e de 44% para o número de feridos neste ano em relação aos quatro dias de operação em 2019 — quando 55 pessoas ficaram feridas em 36 ocorrências. Com relação à quantidade de mortes, naquele ano não foram registrados óbitos, enquanto em 2021 duas pessoas morreram nas estradas. A corporação explicou que a comparação não foi feita com o ano passado porque o feriado caiu no domingo em 2020, portanto não houve operação nas BRs.

A corporação informou que, a ação flagrou diversas infrações e imprudências nas rodovias federais do Estado: 161 pessoas foram abordadas sem o cinto de segurança, 46 motoristas que conduziam o veículo sob efeito de álcool e 201 ultrapassagens em local proibido foram registradas. Durante a operação, 1.184 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, 15 pessoas foram detidas por motivos diversos nas rodovias federais do Estado e a corporação apreendeu 6 pinos de cocaína na BR 101, em Viana, e recuperou quatro veículos com registro de roubo ou furto nas estradas.