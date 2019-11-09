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Centro de Vitória

Caminhão perde controle, atropela uma pessoa e invade casa em Vitória

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 22:10

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 22:10

Além do muro, o caminhão atingiu também veículos Crédito: Caique Verli
Um caminhão desgovernado atropelou pelo menos uma pessoa, bateu em três carros e invadiu uma casa, na noite desta sexta-feira (08), no Centro de Vitória. O veículo desceu sem controle o Morro da Piedade, passou pela rua Graciano Neves, subiu na escadaria Jayme Figueira e desceu de ré derrubando o muro de uma residência.
De acordo com o motorista o acidente aconteceu depois que o veículo perdeu o freio. O caminhão pertence a empresa Darwin, que presta serviço para a Cesan. 
Com o impacto, o motorista e um ajudante ficaram feridos e estão sendo atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe da Polícia Militar também está no local.
O muro ficou destruído com o impacto da batida Crédito: Caique Verli
A reportagem esteve no local e conversou com a dona da casa invadida pelo caminhão, Maria Dulce. Ela destacou que por pouco não se tornou vítima do acidente. "Estava no sofá encostada na parede e o caminhão parou bem nessa parede. Por muito pouco não fui esmagada. Foi a mão de Deus que parou o caminhão", comentou.
Dona de casa fala do susto Crédito: Caique Verli
A Cesan informou por nota que está acompanhando o acidente que ocorreu nesta noite envolvendo um veiculo de uma contratada. A empresa está prestando total assistência às pessoas que se machucaram. A causa do acidente será apurada. A terceirizada afirmou que o veículo passou por manutenção há 30 dias.

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