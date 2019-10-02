Home
>
Central de Trânsito
>
Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

Caminhão com pai e filho capota em estrada de Guaçuí, no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, eles estavam conscientes e atendiam as orientações

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 16:19

 - Atualizado há 6 anos

Caminhão com pai e filho capota em Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros de Guaçuí

Um caminhão, que transportava chapas de granito, capotou na noite desta terça-feira (1º), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O acidente aconteceu na BR 482, bem próximo da curva da biquinha, na saída do município.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das pistas foi liberada por volta das 11h30

BR 101 é interditada em Guarapari para retirada de carreta

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Equipamentos serão utilizados para auxiliar em melhorias do fluxo de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e ampliar a capacidade de atendimentos a ocorrências de trânsito

Vila Velha ganha 100 novas câmeras de videomonitoramento para o trânsito

Estavam no caminhão pai e filho, que ficaram feridos e foram socorridos para o Pronto Socorro de Guaçuí com sintomas de traumas internos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, eles estavam conscientes e atendiam as orientações.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência, organizando e liberando o trânsito.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais