Câmera em carreta flagra acidente com morte na BR 101 em Linhares

Imagens mostram carro realizando ultrapassagem já bem próximo à carreta, que seguia no sentido contrário; acidente ocorreu no último dia 12 e matou motorista do automóvel

Uma câmera instalada na cabine de uma carreta flagrou o momento em que o veículo foi atingido por um carro na altura do km 167,2 da BR 101, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu no último dia 12. As imagens mostram o motorista do automóvel realizando uma ultrapassagem forçada, já bem próximo à carreta – momento em que ocorre a colisão. O condutor morreu no local.

A carreta trafegava pela via em uma velocidade abaixo de 80 km/h, conforme o registro. A tentativa de ultrapassagem do carro aconteceu em um local permitido, mas onde não havia espaço para a conclusão, nem para desviar e evitar o acidente. Em seguida, como consequência, a carreta perdeu o controle e saiu da pista – quase atingindo outro carro que seguia no sentido contrário.

Relembre o acidente

O motorista do carro morreu ainda no local do acidente. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo e a carteta bateram de frente. O condutor do automóvel ficou preso às ferragens, já sem vida, e o carreteiro precisou de atendimento médico, pois estava em estado de choque.

A PRF informou que, conforme apuração no local, o carro seguia no sentido a Vitória, quando tentou fazer uma ultrapassagem forçada e bateu na carreta, que vinha na pista contrária. Os dois veículos perderam o controle e foram parar no acostamento.

Imagens mostram o carro com a frente bastante amassada e a carreta do outro lado, fora da pista. A ocorrência está em andamento, com a presença da PRF, da Eco101, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros no local.

O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Como os veículos estão do lado de fora da estrada, a via não precisou ser interditada no momento. O fluxo segue normal nos dois sentidos.

*Com informações de André Afonso, da TV Gazeta Norte

