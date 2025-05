Investigação

Briga de trânsito acaba em acidente e morte em Cachoeiro de Itapemirim

Trabalhador do segmento de rochas deixa esposa e um casal de filhos pequenos, de 2 e 6 anos; motorista também envolvido estava com CNH vencida e foi liberado na delegacia

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:16

À esquerda, carro com vidro quebrado. À direita, motociclista que morreu Crédito: Montagem: Leitor de A Gazeta | Arquivo cedido pela família

Uma confusão que teria começado por discussão no trânsito acabou em morte Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A briga ocorreu na terça-feira (29) e envolveu o motorista de um Volkswagen Gol e um motociclista — que acabou morrendo no desfecho desta história.>

O condutor do carro narrou à Polícia Militar que o motociclista o perseguiu após a briga até o bairro São Francisco de Assis, momento em que o piloto teria arremessado um pedaço de cerâmica — o motivo que gerou a discussão entre os dois não foi revelada no boletim de ocorrência. O objeto jogado contra o carro quebrou o vidro traseiro, o motorista perdeu o controle da direção e os dois veículos colidiram.>

O motociclista Ramon Barbosa Gomes, de 28 anos, ficou gravemente ferido e acabou morrendo no dia seguinte no Hospital Santa Casa de Misericórdia, também na cidade. Um familiar contou à reportagem que ele trabalhava no setor de pedras ornamentais — segmento forte na cidade que é uma grande exportadora de rochas — e deixa esposa e dois filhos, de 2 e 6 anos. >

O motorista do carro permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. No entanto, a Polícia Militar constatou que ele não deveria estar dirigindo, uma vez que a habilitação dele estava vencida. Ele foi levado à delegacia da cidade, onde foi ouvido e liberado. O nome dele não foi divulgado. "Não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação", informou a Polícia Civil. >

