BR 101 será interditada entre Guarapari e Anchieta para detonação de rochas

Os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação.

Com a atuação das equipes no local, os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos. Além disso, a concessionária ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas.