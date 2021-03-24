BR 101 será interditada entre Guarapari e Anchieta para detonação de rochas

Um trecho da BR 101 localizado entre os municípios de Guarapari e Anchieta será totalmente interditado, a partir das 15h desta quinta-feira (25), para a continuidade do processo de detonação de rochas na região. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de uma hora em ambos sentidos.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. Essas operações são programadas em etapas, a fim de minimizar os impactos no tráfego de veículos. A última operação no local foi realizada na terça-feira (16).
A detonação faz parte da 4º etapa das obras de duplicação do trecho de Guarapari a Anchieta, e a interdição ocorrerá por razões de segurança. No projeto também está incluso a construção de dois viadutos e quatro pontes ao longo do trecho. Segundo a Eco101, as obras devem ser entregues até o final de 2022, já com liberações de pequenos trechos previstas ainda para 2021.
Com a atuação das equipes no local, os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos. Além disso, a concessionária ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas.