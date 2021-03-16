BR 101 volta a ser interditada entre Guarapari e Anchieta

A BR 101 será interditada pela terceira vez nos dois sentidos entre os municípios de Guarapari e Anchieta. A intervenção será realizada nesta terça-feira (16), no quilômetro 342 da rodovia, a partir das 15h para a detonação de uma rocha. A expectativa é que o bloqueio dure cerca de uma hora, segundo a Eco101, concessionária que administra via.
A ação faz parte da 3ª etapa do desmonte de rochas necessário para a continuação das obras de duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta. O trânsito será interrompido por segurança. O tráfego será liberado após a autorização do profissional habilitado para realizar a detonação das rochas e também depois de concluída a limpeza da pista.
Ainda de acordo com informações da Eco101, o trabalho é necessário para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação da via. A concessionária acrescentou que essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. Essa terceira etapa estava prevista para ter ocorrido no último dia 09, porém, devido ao mau tempo foi adiada.