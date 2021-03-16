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Detonação de rocha

BR 101 volta a ser interditada entre Guarapari e Anchieta

A Eco101 informou que a interdição no km 342 será realizada a partir das 15h desta terça (16);  etapa era prevista para o último dia 09, porém, devido ao mau tempo foi adiada

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:54

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:54
Pista da BR 101 será interditada para detonação de rocha
Pista será interditafda Crédito: Divulgação/Eco 101
BR 101 será interditada pela terceira vez nos dois sentidos entre os municípios de Guarapari e Anchieta. A intervenção será realizada nesta terça-feira (16), no quilômetro 342 da rodovia, a partir das 15h para a detonação de uma rocha. A expectativa é que o bloqueio dure cerca de uma hora, segundo a Eco101, concessionária que administra via.
A ação faz parte da 3ª etapa do desmonte de rochas necessário para a continuação das obras de duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta. O trânsito será interrompido por segurança. O tráfego será liberado após a autorização do profissional habilitado para realizar a detonação das rochas e também depois de concluída a limpeza da pista.
Ainda de acordo com informações da Eco101, o trabalho é necessário para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação da via. A concessionária acrescentou que essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. Essa terceira etapa estava prevista para ter ocorrido no último dia 09, porém, devido ao mau tempo foi adiada.

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