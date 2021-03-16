BR 101 volta a ser interditada entre Guarapari e Anchieta

A ação faz parte da 3ª etapa do desmonte de rochas necessário para a continuação das obras de duplicação do trecho entre Guarapari e Anchieta. O trânsito será interrompido por segurança. O tráfego será liberado após a autorização do profissional habilitado para realizar a detonação das rochas e também depois de concluída a limpeza da pista.