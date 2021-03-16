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Cariacica

Manifestantes ateiam fogo em pneus na Rodovia do Contorno

O grupo é formado por cerca de 60 trabalhadores de uma empresa terceirizada que realiza uma obra em um trecho da Rodovia do Contorno e a manifestação começou no início da manhã. Por volta das 8h, a pista foi liberada

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:21

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:21
Trabalhadores fazem protesto na Rodovia do Contorno
Trabalhadorrs fazem protesto na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um protesto interditou parcialmente a Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no bairro Santana, em Cariacica, no sentido Serra, no início da manhã desta terça-feira (16). Os manifestantes colocaram fogo em pneus e restos de outros materiais. O grupo de manifestantes é formado por 60 trabalhadores de uma empresa terceirizada que realiza uma obra em um trecho da Rodovia do Contorno.
Por volta das 8h, funcionários terceirizados da empresa limparam a pista, que foi liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também chegou ao local para orientar os motoristas.
Trabalhadores fazem protesto na Rodovia do Contorno
Trabalhadores fazem protesto na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A gente quer que a empresa se manifeste. Estamos em uma situação de abandono. A empresa que estava tocando a obra abandonou a gente aqui. Estamos hospedados em casas, somos de outros Estados, mas estão pedindo a casa", disse Kelvin Cardoso, um dos manifestantes.
Durante o protesto, os manifestantes exigiam um posicionamento da empresa terceirizada, que presta serviço na rodovia.
Com informações da TV Gazeta

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