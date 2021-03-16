Manifestantes ateiam fogo em pneus na Rodovia do Contorno

Um protesto interditou parcialmente a Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), no bairro Santana, em Cariacica, no sentido Serra, no início da manhã desta terça-feira (16). Os manifestantes colocaram fogo em pneus e restos de outros materiais. O grupo de manifestantes é formado por 60 trabalhadores de uma empresa terceirizada que realiza uma obra em um trecho da Rodovia do Contorno.
Por volta das 8h, funcionários terceirizados da empresa limparam a pista, que foi liberada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também chegou ao local para orientar os motoristas.
"A gente quer que a empresa se manifeste. Estamos em uma situação de abandono. A empresa que estava tocando a obra abandonou a gente aqui. Estamos hospedados em casas, somos de outros Estados, mas estão pedindo a casa", disse Kelvin Cardoso, um dos manifestantes.
Durante o protesto, os manifestantes exigiam um posicionamento da empresa terceirizada, que presta serviço na rodovia.
Com informações da TV Gazeta