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Trânsito em pare e siga

BR 101 registra acidente entre carro, carreta e caminhão no Sul do ES

Segundo a concessionária Eco 101, o tráfego no local ficou parcialmente interditado, fluindo em uma pista, para atendimento à ocorrência nesta quinta-feira (16), mas já está liberado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2023 às 12:31

Publicado em 16 de Março de 2023 às 12:31

Caminhão, carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101
Caminhão, carro e carreta se envolvem em acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/ Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta na manhã desta quinta-feira (16) deixou o trânsito parcialmente interditado no km 428 da BR 101, sentido sul, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, o trânsito no local  fluiu em pare e siga para atendimento à ocorrência até as 13h, quando a via foi totalmente liberada.
As causas do acidente ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta de 11h30, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão foi registrada às 7h52 e que ainda havia interdição parcial no local. Uma ambulância, guincho e viatura de inspeção foram acionados ao local. Não houve vítima, segundo a concessionária.  

Atualização

16/03/2023 - 1:54
Após publicação desta matéria, no início da tarde a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. O texto foi atualizado.

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