BR 101 registra acidente entre carro, carreta e caminhão no Sul do ES

Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e uma carreta na manhã desta quinta-feira (16) deixou o trânsito parcialmente interditado no km 428 da BR 101, sentido sul, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco 101, o trânsito no local fluiu em pare e siga para atendimento à ocorrência até as 13h, quando a via foi totalmente liberada.
As causas do acidente ainda não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta de 11h30, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão foi registrada às 7h52 e que ainda havia interdição parcial no local. Uma ambulância, guincho e viatura de inspeção foram acionados ao local. Não houve vítima, segundo a concessionária.
Atualização
16/03/2023 - 1:54
Após publicação desta matéria, no início da tarde a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. O texto foi atualizado.