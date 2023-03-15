Carro da prefeitura bate de frente com veículo em acidente em Colatina

Um carro da Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, se envolveu em um acidente desta quarta-feira (15), na Rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Naumann, no município. O carro bateu de frente com outro veículo. Uma gestante, passageira de um dos veículos, precisou receber atendimento médico, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Militar, a gestante ficou em estado de choque. Uma ambulância dos bombeiros foi enviada ao local e realizou o atendimento à mulher, que foi encaminhada ao Hospital e Maternidade São José. Os bombeiros informaram que não há detalhes sobre o estado de saúde.
A Prefeitura de Colatina disse que lamenta o acidente e que a prioridade nesse momento é o bem estar e saúde dos envolvidos. “A prefeitura está acompanhando o trabalho das autoridades de trânsito para apuração dos fatos”, informou a nota do município.