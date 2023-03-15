Serra da Aliança: obra contra deslizamentos atrasa e fica para 2024 no ES

Serra da Aliança (trecho da ES 177) liga Jerônimo Monteiro a Muqui Crédito: Matheus Martins

Atualmente, com cautela, o local está liberado para passagem dos motoristas, que não veem a hora de a obra terminar. “Vira e mexe tenho que ir à Jerônimo Monteiro, Alegre. Já passou da hora de resolver esse problema aqui. A estrada é muito importante para os moradores”, disse a dona de casa Mariana Palácio em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Obra contra deslizamentos na ES 177 seria entregue neste ano, mas prazo foi adiado para 2024 Crédito: Matheus Martins

5 ANOS DO PROBLEMA

Há quase cinco anos, em 2018, a encosta às margens da pista cedeu e avançou sobre a via, tornado o local perigoso para o tráfego de veículos. Após avaliações técnicas e projetos, a obra começou somente em 2020 e foi orçada em mais de R$ 5 milhões.

Obra na Serra da Aliança começou em 2020, dois anos após um deslizamento de rochas atingir a rodovia Crédito: Matheus Martins

Em 2021, um desvio chegou a ser feito, mas também foi interditado. No início do ano passado, houve nova movimentação de terra no local e a obras foram suspensas.

Agora, segundo o DER-ES, a obra deve custar R$ 11,6 milhões e tem previsão de conclusão para daqui a 12 meses. O órgão explicou que após a reavaliação do projeto, as obras foram retomadas em fevereiro.

“Até o momento, foram executados serviços de recuperação do pavimento, desobstrução de trechos, estabilização de encostas, cortinas atirantadas, além de levantamentos topográficos e estudos geotécnicos”, explica o departamento em nota.

O DER-ES explicou ainda que a via está parcialmente interditada e orienta que os motoristas trafeguem com cautela pelo local.