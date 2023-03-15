Quem passa pela ES 177, rodovia que liga os municípios de Jerônimo Monteiro a Muqui, no Sul do Espírito Santo, terá que esperar por mais um ano para ver a obra de contenção de rochas pronta na conhecida Serra da Aliança. O prazo do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) era de finalizar os trabalhos no local neste ano, mas a obra – que começou em 2020 – teve a entrega adiada e ficou para 2024.
Atualmente, com cautela, o local está liberado para passagem dos motoristas, que não veem a hora de a obra terminar. “Vira e mexe tenho que ir à Jerônimo Monteiro, Alegre. Já passou da hora de resolver esse problema aqui. A estrada é muito importante para os moradores”, disse a dona de casa Mariana Palácio em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.
5 ANOS DO PROBLEMA
Há quase cinco anos, em 2018, a encosta às margens da pista cedeu e avançou sobre a via, tornado o local perigoso para o tráfego de veículos. Após avaliações técnicas e projetos, a obra começou somente em 2020 e foi orçada em mais de R$ 5 milhões.
Em 2021, um desvio chegou a ser feito, mas também foi interditado. No início do ano passado, houve nova movimentação de terra no local e a obras foram suspensas.
Agora, segundo o DER-ES, a obra deve custar R$ 11,6 milhões e tem previsão de conclusão para daqui a 12 meses. O órgão explicou que após a reavaliação do projeto, as obras foram retomadas em fevereiro.
“Até o momento, foram executados serviços de recuperação do pavimento, desobstrução de trechos, estabilização de encostas, cortinas atirantadas, além de levantamentos topográficos e estudos geotécnicos”, explica o departamento em nota.
O DER-ES explicou ainda que a via está parcialmente interditada e orienta que os motoristas trafeguem com cautela pelo local.
Serra da Aliança - obra contra deslizamentos atrasa e fica para 2024 no ES