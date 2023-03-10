Obra de revitalização em avenida de Cachoeiro atrasa e fica para 2024

Obra em avenida de Cachoeiro deve ser concluída com atraso Crédito: Luiz Gonçalves

A obra de drenagem, terraplanagem e duplicação da Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, com objetivo de trazer benefícios para quem passa pela via, levará mais tempo para ser concluída. Os trabalhos começaram em dezembro de 2021 e deveriam ficar prontos em junho deste ano. A intervenção está orçada em R$ 11 milhões.

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) , por conta do tempo chuvoso e de outros fatores, a obra ficará para o primeiro semestre de 2024. O órgão informou que 50% da intervenção já foi concluída. Até o momento, de acordo com o DER-ES, foram executados 16% dos trabalhos de pavimentação e terraplanagem da via.

Obra em avenida de Cachoeiro deve ser concluída com atraso

Enquanto a obra não termina, quem convive com as máquinas na porta do comércio reclama. “Eu tinha 24 funcionários e precisei demitir seis porque a obra impactou na demanda. Para o cliente, ficou ruim parar aqui, ele quer comodidade”, se queixou o proprietário de farmácia Edmar Antônio Binoti, em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

A obra contempla 2,7 quilômetros da Avenida Jones dos Santos Neves (trecho da ES 482) com obra de terraplanagem, drenagem e duplicação.

O QUE DIZ O DER-ES

O diretor do DER-ES, Luiz César Maretto, explicou à reportagem da TV Gazeta Sul que o prazo se estendeu devido a situações não previstas e de força maior, como redes de fibra-ótica e de gás não cadastradas no projeto, que foram encontradas ao longo dos trabalhos.

Ele informou que a data de entrega obra pode ser revista após reunião entre o DER-ES, empresa e prefeitura, marcada para a próxima semana. O custo final, também deve mudar, mas Maretto não definiu valores.