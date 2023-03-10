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Obra de revitalização em avenida de Cachoeiro atrasa e fica para 2024

Intervenção na Avenida Jones dos Santos Neves, para evitar alagamentos e melhorar o fluxo de veículos na região, custará R$ 11 milhões; obra seria entregue em junho deste ano

Publicado em 10 de Março de 2023 às 13:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 mar 2023 às 13:56
Obra em avenida de Cachoeiro deve ser concluída com atraso
Obra em avenida de Cachoeiro deve ser concluída com atraso Crédito: Luiz Gonçalves
A obra de drenagem, terraplanagem e duplicação da Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com objetivo de trazer benefícios para quem passa pela via, levará mais tempo para ser concluída. Os trabalhos começaram em dezembro de 2021 e deveriam ficar prontos em junho deste ano. A intervenção está orçada em R$ 11 milhões.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), por conta do tempo chuvoso e de outros fatores, a obra ficará para o primeiro semestre de 2024. O órgão informou que 50% da intervenção já foi concluída. Até o momento, de acordo com o DER-ES, foram executados 16% dos trabalhos de pavimentação e terraplanagem da via.

Obra em avenida de Cachoeiro deve ser concluída com atraso

Enquanto a obra não termina, quem convive com as máquinas na porta do comércio reclama. “Eu tinha 24 funcionários e precisei demitir seis porque a obra impactou na demanda. Para o cliente, ficou ruim parar aqui, ele quer comodidade”, se queixou o proprietário de farmácia Edmar Antônio Binoti, em entrevista a repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.
A obra contempla 2,7 quilômetros da Avenida Jones dos Santos Neves (trecho da ES 482) com obra de terraplanagem, drenagem e duplicação. 

O QUE DIZ O DER-ES

O diretor do DER-ES, Luiz César Maretto, explicou à reportagem da TV Gazeta Sul que o prazo se estendeu devido a situações não previstas e de força maior, como redes de fibra-ótica e de gás não cadastradas no projeto, que foram encontradas ao longo dos trabalhos.
Ele informou que a data de entrega obra pode ser revista após reunião entre o DER-ES, empresa e prefeitura, marcada para a próxima semana. O custo final, também deve mudar, mas Maretto não definiu valores.
Houve também, de acordo com o órgão, a relocação de postes por parte da EDP. A concessionária também foi procurada e disse que, devido à rede de gás identificada, foi necessário refazer todo o projeto da obra de relocação dos postes. No momento, a concessionária aguarda a liberação do local para iniciar as obras.

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