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Trânsito

Trecho da Linha Vermelha é interditado para obras em Cachoeiro

A interdição é total para veículos pesados e carros pequenos, mas há vias alternativas para os motoristas; confira como fica o esquema na região
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 mar 2023 às 18:47

Publicado em 01 de Março de 2023 às 18:47

Um trecho da Linha Vermelha – considerada uma das principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado – está interditado devido à realização de obras de macrodrenagem que tiveram prosseguimento nesta quarta-feira (1º). No local, placas e faixas pelo caminho alertam os motoristas sobre o trecho em obras e quais desvios seguir.
Trecho da linha vermelha é interditado para obra em Cachoeiro
Placas e faixas pelo caminho alertam os motoristas sobre o trecho em obras na Linha Vermelha, em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes
A interdição é total tanto para veículos grandes quanto para carros pequenos entre as Ruas Arthur Bernardes, depois do viaduto, e 13 de Maio, antes do acesso ao Centro.
E isso acabou afetando a rotina de muitos motoristas e moradores da região, que reclamaram do transtorno do trânsito interditado alegando “falta de planejamento”.
O ponto de interdição começa no trecho que dá acesso ao bairro Zumbi e Nova Brasília. No local, há um funcionário orientando que só podem passar quem mora na rua ou que precisa fazer algum serviço no posto de combustível, por exemplo.
Trecho da linha vermelha é interditado para obra em Cachoeiro
A interdição causou transtornos no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes

Alternativas

Uma alternativa é a Avenida Aristídes Campos, mas o trecho também está em obras, deixando o trânsito agarrado e o motorista sem paciência.
Além dela, outra alternativa para alcançar o centro da cidade é a Avenida Jones dos Santos Neves, que pode ser acessada, via Linha Vermelha, na altura da igreja São Francisco de Assis e, mais à frente, pela Rua Etelvina Vivácqua.
Ao longo da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), foram instaladas faixas, alertando os condutores sobre o trecho em obra e indicando o desvio a ser realizado.
Para os motoristas que desejarem seguir em direção à região central da cidade, a partir de bairros como Coramara, Aeroporto, BNH e Rui Pinto Bandeira, outra opção é a de utilizar a Avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), que dá acesso à Rua Bernardo Horta, por meio do trevo da Ilha da luz.

Obras

As obras de macrodrenagem prometem resolver problemas antigos de alagamentos no município. São R$ 55 milhões investidos na linha vermelha e em dez ruas do Centro e do bairro Nova Brasília, incluindo a Etelvina Vivácqua, uma das mais atingidas durante os períodos chuvosos.
Os trabalhos nesse trecho da Linha Vermelha devem durar cerca de dois meses, até que uma nova fase comece. A expectativa é de que em sete meses toda a macrodrenagem da via seja finalizada.
Com informações da TV Gazeta Sul

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