Trecho da Linha Vermelha é interditado para obras em Cachoeiro

Um trecho da Linha Vermelha – considerada uma das principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado – está interditado devido à realização de obras de macrodrenagem que tiveram prosseguimento nesta quarta-feira (1º). No local, placas e faixas pelo caminho alertam os motoristas sobre o trecho em obras e quais desvios seguir.

Placas e faixas pelo caminho alertam os motoristas sobre o trecho em obras na Linha Vermelha, em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

A interdição é total tanto para veículos grandes quanto para carros pequenos entre as Ruas Arthur Bernardes, depois do viaduto, e 13 de Maio, antes do acesso ao Centro.

E isso acabou afetando a rotina de muitos motoristas e moradores da região, que reclamaram do transtorno do trânsito interditado alegando “falta de planejamento”.

O ponto de interdição começa no trecho que dá acesso ao bairro Zumbi e Nova Brasília. No local, há um funcionário orientando que só podem passar quem mora na rua ou que precisa fazer algum serviço no posto de combustível, por exemplo.

A interdição causou transtornos no trânsito em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes

Alternativas

Uma alternativa é a Avenida Aristídes Campos, mas o trecho também está em obras, deixando o trânsito agarrado e o motorista sem paciência.

Além dela, outra alternativa para alcançar o centro da cidade é a Avenida Jones dos Santos Neves, que pode ser acessada, via Linha Vermelha, na altura da igreja São Francisco de Assis e, mais à frente, pela Rua Etelvina Vivácqua.

Ao longo da Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), foram instaladas faixas, alertando os condutores sobre o trecho em obra e indicando o desvio a ser realizado.

Para os motoristas que desejarem seguir em direção à região central da cidade, a partir de bairros como Coramara, Aeroporto, BNH e Rui Pinto Bandeira, outra opção é a de utilizar a Avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), que dá acesso à Rua Bernardo Horta, por meio do trevo da Ilha da luz.

Obras

As obras de macrodrenagem prometem resolver problemas antigos de alagamentos no município. São R$ 55 milhões investidos na linha vermelha e em dez ruas do Centro e do bairro Nova Brasília, incluindo a Etelvina Vivácqua, uma das mais atingidas durante os períodos chuvosos.

Os trabalhos nesse trecho da Linha Vermelha devem durar cerca de dois meses, até que uma nova fase comece. A expectativa é de que em sete meses toda a macrodrenagem da via seja finalizada.