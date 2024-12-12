Batida entre caminhão e carreta mata uma pessoa na BR 101 em Itapemirim

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão no km 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). A colisão ocorreu por volta das 8h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o óbito foi confirmado no local. A vítima foi identificada como André Assis de Oliveira, de 28 anos. O trânsito fluiu por desvio na rodovia, no sentido a Cachoeiro de Itapemirim, até às 11h12, quando a via foi totalmente liberada.
Uma imagem mostra o caminhão que André conduzia com a frente e a carroceria amassadas. Segundo a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o veículo invadiu a contramão e bateu na lateral da carreta, que vinha no sentido contrário.
Imagens mostram a carga do caminhão com peças de automóveis ficou exposta e parte dela caiu na pista. A perícia da Polícia Científica foi acionada, conforme a corporação.
A Eco101 informou que para o atendimento da ocorrência foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. A ocorrência está em andamento.