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Acidente de trânsito

Batida entre caminhão e carreta mata uma pessoa na BR 101 em Itapemirim

Colisão ocorreu por volta das 8h desta quinta-feira (12), e o óbito foi confirmado pela equipe da PRF no local; trânsito no sentido Sul precisou ser desviado

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 09:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 dez 2024 às 09:28
Vítima de acidente na BR 101, em Itapemirim, conduzia caminhão, segundo a PRF
Vítima de acidente na BR 101, em Itapemirim, conduzia caminhão, segundo a PRF Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão no km 410 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (12). A colisão ocorreu por volta das 8h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o óbito foi confirmado no local. A vítima foi identificada como André Assis de Oliveira, de 28 anos. O trânsito fluiu por desvio na rodovia, no sentido a Cachoeiro de Itapemirim, até às 11h12, quando a via foi totalmente liberada.
Uma imagem mostra o caminhão que André conduzia com a frente e a carroceria amassadas.  Segundo a apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o veículo invadiu a contramão e bateu na lateral da carreta, que vinha no sentido contrário.
Imagens mostram a carga do caminhão com peças de automóveis ficou exposta e parte dela caiu na pista. A perícia da Polícia Científica foi acionada, conforme a corporação. 
Eco101 informou que para o atendimento da ocorrência foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. A ocorrência está em andamento.

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